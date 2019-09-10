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逛公园，幸福感持续4小时

2019年09月10日09:03 来源：人民网-生命时报

　　公园里的绿植有助降尘抑噪、改善生态，在这种环境里散步既能强身健体，又可改善心情。英国生态学会《人与自然》杂志刊登的一项最新研究发现，逛公园对心理的益处可持续4小时之久。

　　美国佛蒙特大学的研究人员对到访旧金山160个公园的4600多人展开研究，对比分析了他们逛公园前后在社交媒体上所使用词语的积极性，结果发现，人们的负面情绪不仅减少了，其带来的幸福、快乐甚至与庆祝圣诞节时相当，并且在离开公园后的4小时内，仍不太可能表现出负面情绪。该研究领导者、佛蒙特大学研究生亚伦·舒瓦茨说：“研究还发现，逛绿植覆盖率更高的大型公园，改善情绪的效果更强；在较小的公园中，情绪改善程度较小；在充满水泥、柏油路的城市广场上，改善作用微乎其微。”

　　另外，英国华威大学、纽卡斯尔大学和谢菲尔德大学对超过2.5万人的研究发现，住宅附近绿植多的人，收入、就业和整体健康水平更好。只要在住宅方圆300米内增加15亩绿植，生活满意度就能提高8%，幸福感增加5%。▲ （李昕苒）

(责编：李轶群、杨迪)


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