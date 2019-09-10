上班族每周闲聊21次

英国著名调查机构“OnePoll”与远程接入软件“LogMeln”联合开展的调查发现，办公室职员平均每周要忍受21次同事间尴尬的闲聊，参加17次同事聚餐和客户会议。为了撑过这一切，他们每周要喝19杯咖啡等饮料。

研究人员考察了美国、英国、法国、德国、印度和澳大利亚2000名上班族的工作习惯和行为。结果显示，上班族“忙碌”的一天多半由参加3次工作会议、与同事闲聊4次、喝4杯咖啡构成。并且工作似乎不是他们最关心的事情，参试者平均每天浏览10个与工作无关的网站，每周会访问无关网站50次，因工作以外的事使用手机56次，这意味着他们每周浑水摸鱼100次以上。

调查还发现，56%的人感觉工作场所的沟通效率差，多达64%的人认为，在办公软件间来回切换是在浪费时间。影响办公室沟通和工作效率的另一障碍是手机，超过半数的人表示，手机是导致自己分心的主要原因。46%的人抱怨自己在嘈杂的工作环境中难以集中注意力，新闻提示和附近建筑工地的施工噪音是很重要的干扰因素。另有44%的人表示工作效率低是因为私人邮件。38%的受访者在工作场所有过令人尴尬的交流经历，其中最尴尬的沟通失误是发错邮件，其他沟通失误包括拼写错误（46%）、语法错误（39%）和会议上未发言（34%)。 ▲（卢一飞）