那些不甘被终结的食物

过期食品该如何处理？最近该话题在社交媒体上引起了一轮热议。或许你在便利店或者超市购物时，也遇到过临期食品堆在一起等待工作人员“处决”的场景；即使是在家里，我们时常也能从冰箱里清理出一些忘记及时吃的牛奶、面包、鸡蛋等食物。很多情况下，它们看起来还是“好好的”，甚至依然显得非常可口。临期食品的促销与捐赠在国外很多地方也试行过，但依然存在安全性和流向难以监管等复杂的问题，所以没法大面积推广。

难道食品一旦过期，下场就只能是黑暗的垃圾桶了吗？

其实不然。技术促生的新产品已经能够给我们更多的解决方案。如果跳出食物本身被框定的范围，过期食品以及我们餐桌上产生的其他垃圾，能够以很多你意想不到的形式继续造福生活。

3D打印一下，谁也不认得它是隔夜饭

得知世界上约有三分之一的食品都逃不掉被浪费的命运，来自埃因霍芬理工大学的Elzelinde van Doleweerd因此感到很痛心。她与中国的3D食品公司合作，让废弃的食物以一种全新的外观以及味道亮相了。

她用3D打印技术，把一些废弃的食物变成了精致的小点心，是不是很难想象，这些小点心的前身是干掉的面包、隔夜米以及蔬果被切下来扔掉的部分？别担心，它们都经过妥善的处理。果蔬会被煮软，和干燥后的淀粉制品压碎混合，最后变成可塑性十足的打印材料。

在荷兰，最容易被剩下的主食是面包，而在中国则是米饭，这些成了制作打印“酱”的基底。打印成型之后，食物会经过彻底的烘烤和脱水。现在它们不仅依然可食用，而且保存的时间还更长了。

设计师表示，未来全球或将面临食物短缺的挑战，希望这样的黑科技能起到积极的作用。

龙虾壳变身可降解的生活小物

吃完龙虾，再把壳做成好用可降解的生活小物，真是节约的最好典范。

这个项目名称就叫Shellworks，由来自英国皇家艺术学院和帝国理工学院的四位学生一起实现。和吃虾一样讲究，制作这种新型生物材料也用到了醋，以及虾壳中提取到的一种物质——甲壳素。不光是龙虾，它还能从螃蟹、贝类等多种甲壳生物中得到，经过进一步处理能够生成壳聚糖，这便是组成生物塑料的主要原料。

这个团队还根据用途给他们研发的五种机器分别取了名字，也形象地体现了生产过程，比如“壳壳”就是专门提取甲壳素的设备。“片片”能让材料形成均匀的薄片，“空空”用来为成品抽真空，“沾沾”可以用模具蘸取混合物形成固定形状。“点点”则能帮助材料还原成最初的液态状以便回收再利用。

生产出来的材料可以做成杯子、花盆、手提袋等等，使用范围相当广。只要调节基本成分的比例，就可以控制材料的韧性与透明度。不过，目前还要考虑解决的就是防水的问题，团队也在努力改进中。

用水果的天然色彩做个最潮彩妆

“今天买的柠檬好好看，如果能直接把它的颜色拿来用该多好。”喜欢画画的人也许不止一次有过这种想法。来自伦敦帝国理工的Nicole，带来了一个有意思的机器KAIKU，能把你吃不完的水果蔬菜做成漂亮的颜料。

采用汽化的技术，仪器将色素从用蔬果皮煮沸的液体中分离干燥，成为既天然又健康的颗粒状颜料。和传统的化学制剂合成涂料不同，它们不会危害环境，也没有刺鼻的气味。更浪漫的是，你会想到它之前有生命的一面，它来自真正的植物。

设计师已经开始尝试将这些固体颜料用于绘画和纺织品，并畅想着它们在未来更多的可能性。

不止柠檬，有人还用泡面加502胶变身修理办公桌面、水池等的利器。这提醒我们，只要跳脱出食物一定要是食物的规则，它们也许都能够超越从出身就伴随它们的“最佳赏味期”，成为另一种有用的存在。