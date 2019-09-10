540克超早产女婴奇迹存活 26周出生只有成人巴掌大

胎龄才26周就早早降临人间的月月，出生时仅540克，重量和一瓶矿泉水差不多，只有成年人的巴掌那么大，皮肤薄得像一层纸，连血管都清晰可见。在相关文献中，这类超早产、超低出生体重儿成功哺育的报道很少。小宝宝连闯几道生死关，在出生后的第88天体重达到2205克，顺利出院，是目前广州救治成功的最低体重早产儿。

昨日上午，月月回到医院做儿童保健，如今，她已经长到47.5厘米，体重3080克，一次能吃60ml~65ml的奶。

月月（化名）的妈妈有十年的高血压病史，怀孕于她而言是一件充满风险的事。尽管孕期一直小心翼翼，但状况还是发生了。5月19日，月月妈妈因头晕到广医三院产检，医生发现她尿蛋白升高，随时有可能进展为子痫发生抽搐。由于她血压控制不理想且合并糖尿病、前置胎盘等，出于对母婴安全的考虑，广医三院多学科会诊后决定为她提前剖宫产。

于是，5月24日，才26周的月月提前降临人世。出生时，她体重540克，也就一斤多一点儿，个儿只有成人巴掌大，胳膊大小与成人手指相当，脚丫子还没有成人拇指长，全身皮肤“吹弹可破”，血管隐约可见，属超低出生体重早产儿。

月月出生时呼吸微弱、全身器官发育极不成熟，等候在旁的新生儿科医护人员马上展开一系列复苏抢救工作，新生儿科学科带头人崔其亮教授亲自指挥抢救：保鲜膜包裹保暖、气管插管、正压通气、静脉置管……

随后，月月被转运到NICU病房，“住进”一个特殊的保温箱——“宝马箱”（一款高档婴儿培育保温箱，由于价格高达50万，与一辆宝马汽车价格相当，被医护人员称为“宝马箱”）里。

88天精心守护 宝宝化险为夷

在88天的救治中，尽管月月出现了各种各样的状况，但在广医三院医护人员的精心救护下，一一化险为夷。8月20日，月月体重达到2205克，各项生命体征平稳，终于可以出院了。“出生胎龄这么小、体重这么低的早产儿，在整个治疗过程中几乎没有发生严重并发症，在这么短的时间救治成功，可以说是奇迹。”广医三院新生儿科黄小霞医生感叹道。

昨日上午，月月回到医院做儿童保健，妈妈说月月一天能吃八次，一次吃60ml~65ml的奶。出生时身高只有30厘米长、540克重的她如今已长到47.5厘米，体重3080克。

第一道生死关：呼吸关

26周便生下来，月月肺部发育极不成熟，面对的第一大难题就是“保命”——维持呼吸。

进入新生儿科后，月月立即接受了肺表面活性物质治疗，并在气管插管下予以呼吸机治疗，但这是一种创伤性较大的治疗方式，容易导致肺部感染。

为此，医护人员精心做好肺部疾病的治疗和呼吸机管路维护，仅在她出生9天就成功拔除了气管插管，出生37天就顺利脱离了氧疗实现自主呼吸，拔管和撤机速度与救治效果可谓“神速”。

第二道生死关：颅内出血

闯过呼吸关，月月还面临着颅内出血的威胁。“超早产儿极其容易出现脑出血，严重的脑出血会导致脑瘫，这也是很多早产儿被放弃治疗的重要原因。”广医三院新生儿科主任医师吴繁介绍。在月月出生后，新生儿科便启动了一系列的护脑计划，包括镇痛镇静、集束化护理、减少刺激和减少血氧波动等。

当月月出生第三天发生轻微颅内出血时，参与救治的医护人员的心都悬了起来。幸亏干预及时，月月的颅内出血没有进一步加重，避开了早产儿脑瘫的风险。

第三道生死关：坏死性小肠结肠炎

早产儿的救治中有一个老大难题——新生儿坏死性小肠结肠炎，这是一种在早产儿中发病率较高、进展快、死亡率高、手术几率高的严重并发症，对幼儿以后的人生有严重影响，如营养不良、腹泻、无法进食等。

所以，积极的营养策略对于月月来说非常重要。崔其亮教授和吴繁主任医师为月月制定了详细的营养治疗方案，从她出生当天就开始接受肠内微量喂养以促进胃肠道发育，并辅以静脉营养，保证足量的热卡的同时，还要保证液体补充得不偏不倚。为了让月月能尽快喝到妈妈的奶水，从第五天开始，医护人员便从1ml开始逐日增加月月的奶量。到她出生17天时不再需要静脉输液补充营养，实现了母乳喂养。

早产儿存活率逐步提高

据广医三院主任医师吴繁介绍，我国的超早产儿和超低出生体重儿救治存活越来越多。广医三院新生儿科曾牵头组织广东省26家三甲医院，对2008~2017年出院的超早产儿和超低出生体重儿进行研究，结果显示接受救治的超早产儿和超低出生体重儿在逐年增多，由2008年的不足120例增加至2017年的600余例，整体存活率也由2008年的42.9%上升至2017年64.5%。这说明早期的积极干预和高级生命支持措施对提高早产儿的存活率具有积极意义。

（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员黄小霞、白恬）