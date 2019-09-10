300家达标县医院名单出炉

近日，国家卫生健康委办公厅发布《关于印发达到县级医院综合服务能力推荐标准县医院名单的通知》。《通知》明确，包括河北省新乐市医院在内的300家县级医院已基本达到县级医院综合服务能力推荐标准要求。

2014年，国家卫生计生委和国家中医药管理局联合印发《全面提升县级医院综合能力工作方案》，启动第一阶段全面提升县级医院综合能力工作。如今，300家县医院经过能力建设后达标。

《通知》要求，达标县医院要发挥县域“龙头”作用，以人才、技术、专科能力为核心，持续提升综合服务能力，使县域就诊率达到90%以上。以问题为导向加强专科能力建设，鼓励建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心等专科专病中心，重点加强肿瘤、心脑血管疾病、呼吸、创伤、儿科、精神科、传染性疾病科等专科能力建设。同时，加强教学能力和师资队伍建设，积极创建助理全科医生培训基地和继续医学教育基地，充分发挥县级医院在县域内农村基层医务人员教学和培训中的优势作用。引进并推广适宜技术项目，逐步推广内镜、介入治疗等微创技术，并提升对终末期肾病、肿瘤等重大疾病患者的长期管理能力。

《通知》提出，加强对县级医院综合能力建设效果评估，将评估结果纳入公立医院绩效考核要求。各省级卫生健康行政部门要继续支持达标县医院建设与发展，在财政投入、人事薪酬、医保物价等方面给予积极支持。重点围绕“质量、安全、服务、管理”持续提升医院管理水平，实现医院管理的规范化、精细化、科学化、信息化，逐步建立县医院—中心乡镇卫生院—乡镇卫生院的逐级帮扶模式，提升县域医疗服务能力。加强医学影像中心、医学检验中心、消毒供应中心等建设，为基层医疗卫生机构提供同质化、一体化服务。（首席记者姚常房）