临期食品实惠背后有玄机？

广州的黄女士经常乐呵呵地往家里搬超市“临期”的鱿鱼丝和乌龙茶，既满足了口腹之欲，又享受到了临期食品带来的低廉价格。所谓临期食品，是指即将达到食品保质期的食品。

早在2016年，广州就出台了《广州市临近保质期和超过保质期食品管理办法》（以下简称《办法》），并对临期食品的陈列、退货等环节作出明确规定,以保证消费者的“食品安全”。

如今三年过去了，广州各大超市执行得如何呢？羊城晚报记者近日走访广州各大超市发现，临期食品种类多、价格低，但“坑”也不少。

正价商品偷偷挤进“临期”队伍

《办法》第九条规定：“大中型食品超市应当设置临近保质期食品销售专区，将临近保质期食品分类集中陈列出售。”在棠下村附近的一家大型沃尔玛超市里，记者看到“临近保质期商品”专区设置得非常醒目。不过，仔细一看，记者发现了猫腻。两三排临期食品货架上几乎难看到“黄色”标签打折商品，大部分都为“白色”标签正价商品。随手拿起一盒脆谷乐，生产日期为2019年3月，保质期1年，距离过期还有半年。再拿起一袋焦糖味瓜子，生产日期为2019年6月，保质期8个月，距离过期也还有半年。而这些食品的价格全部为正价。

根据《办法》第八条规定，不同食品进入“临期”货架的时间不同。比如，保质期为1年以上的，期满之日前30天；保质期为半年以上不足1年的，期满之日前20天；保质期为30天以上不足半年的，期满之日前10天。显然，沃尔玛的这些临期食品并不符合“临期”规则，实属“新鲜货”。

正当记者有些看不明白时，消费者刘阿姨解开了谜团。“放在临期货架上，会让人觉得便宜，其实一点也不便宜。货架上经常摆放一些正常货架上的商品，或者利润高的商品。比如，进口食品就是‘常客’。”刘阿姨说，一些粗心消费者很容易掉进“坑”里。

商家嫌弃“临期”，定价规则混乱

走访中记者还发现，虽然《办法》已执行多年，但不少超市依然没有设置相应的临期食品货架或者嫌弃“临期”两个字而改换其他。比如，白云区的一间华润万家超市就将临期食品放在了“清货特卖”货架上。相比“临期”，“清货”会让人感觉更便宜。而在同区的一间苏铂超市中，临期食品货架基本空置，只有“买一送一”的梅子酒和酱料。

让人眼花缭乱的还有临期食品定价规则。走访中，不少消费者表示，只知道临期食品价格会便宜,但具体打多少折无从得知。记者问了几家超市的工作人员，都无法说出所以然。一名华润万家超市主管倒是讲出了该超市的规则：公司规定，食用油提前3个月下货架打5折，差1个月打2折；盒装牛奶提前1个月下货架打2.5折，还剩1周打2折等等。

网售临期食品乱象突出

与实体店相比，网售临期食品问题多多。记者打开淘宝网搜索临期食品，看到了大批进口零食，包括进口饼干、腰果和糖果等等。月销量从几十到几千不等，大多是到今年年底过期。记者留意到，许多商家标注了“不支持7天退货”的字样。有消费者在点评中写到，收到的临期巧克力和蔓越莓都已发霉，却被商家拒绝退货。在一款销量较大的印尼饼干点评中，也有许多“吐槽”：盒子开口、饼干受潮、外表不干净。

此外，临期食品价格并不实惠的情况在网购中也很突出。比如，某店家售卖的德国进口高温灭菌临期牛奶，售价30元/12盒。记者在该品牌天猫旗舰店发现，其价格为79元/24盒。算下来，临期牛奶每盒仅便宜了7毛9分。（记者 吴珊 实习生 王重心）