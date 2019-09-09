前巴萨主帅9岁女儿过世，这种病常被当作生长痛，家长千万别大意

近日，前巴萨主帅恩里克在个人社交媒体上宣布，自己年仅9岁的女儿，因骨肉瘤不幸去世。

他悲痛地写道：“我们的女儿莎娜，今天下午去世了，她和骨肉瘤抗争了5个月。我们会非常想念你的，希望未来能和你再见面，你会成为指引我们家族的星星……”此前，恩里克曾担任西班牙国家队主帅一职，正是因为莎娜的病情，他才离开了国家队的帅位。

莎娜所患的骨肉瘤是一种常见的原发恶性骨肿瘤，较常发生在20岁以下的青少年或儿童中，我国每年新发4000～5000例，约为小儿肿瘤的5%。这种肿瘤主要发生在四肢关节周围，尤其是膝关节周围，也可发生在骨盆、脊柱、下颚或者身体其他部位。

骨肉瘤恶性程度很高，通常病情发展迅速，如果发病初期没能得到正规治疗，往往半年至一年内就转移到肺，一旦患者发生肺转移，治愈的难度就会变得很大，属于预后较差的恶性肿瘤。

骨肉瘤突出症状是肿瘤部位的疼痛，这是由肿瘤组织侵蚀和溶解骨皮质所导致，但是这么明显的警告，却常常因外在表现与“生长痛”相似而被家长所忽视。

“生长痛”主要表现为儿童的膝关节周围或小腿前侧疼痛，这些部位没有任何外伤史，活动也正常，局部组织无红肿、压痛，临床表现多为下肢肌肉疼痛，且多发生于夜间。2岁～13岁是“生长痛”高发期。

“生长痛”往往是运动后疼痛，与肌腱的止点相关，与之不同的是，骨肉瘤的疼痛多为持续性疼痛，患者不动时也会感到疼痛，尤其睡着之后更加明显。部分患儿为了减少疼痛感不愿意伸直关节，会出现保护性屈曲动作，造成关节屈曲畸形。如果肿瘤发展比较快，还可看到患者皮肤表面出现静脉怒张。

家长一旦遇到孩子主诉有夜间痛、关节屈曲、畸形等现象，一定要重视做检查排除肿瘤。

怀疑恶性骨肿瘤者，最好转诊至专业机构检查、治疗。确诊恶性骨肿瘤的检查包括局部的X线、CT扫描、磁共振扫描，必要时要进行增强扫描，由于恶性骨肿瘤易转移到肺，进行胸部薄层CT扫描可以有效发现早期的肺部转移灶。为进一步排除其他地方是否有侵犯，需进行全身骨扫描或PET-CT检查。



本文参考资料：

①《健康时报》2019-01-15《一文说透骨肉瘤》

②《健康时报》2019-05-12《骨肉瘤常常当成生长痛》

③《健康时报》2015-12-03《孩子腿疼警惕骨肉瘤》