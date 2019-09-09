医护比例倒置问题得到根本性扭转

● 新中国成立初期，全国仅有护士3万余名，至2018年底，全国注册护士总数超过400万，长期以来医护比例倒置的问题得到了根本性扭转。

● 让医生、护士，还有药学人员都能够在医联体内把服务以及工作下沉到基层，加强对基层医务人员的指导，提升基层的服务能力。

● 坚持以岗位需求为导向，加强护士的培养和培训，提高护理服务能力，不断完善护士执业管理制度，拓宽护士执业发展的路径。

近日，中国妇女报·中国妇女网记者从国家卫健委召开的专题新闻发布会获悉，至2018年底，我国注册护士总数超过400万，长期以来医护比例倒置的问题得到了根本性扭转。

医护比倒转 医护人员素质提高

当日，国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉介绍，新中国成立初期，全国仅有护士3万余名，截至2018年底，全国注册护士总数超过400万，医护比例倒置问题得到了根本性扭转。焦雅辉说，在医院里，医生主要工作是完成医疗任务，以后更多地对病人的护理、观察病情都是由护士来完成的。从发达国家的情况来看，医生的数量是少于护士的，而我们国家长期以来是医生比护士多。

“最近这几年，医护比倒过来了，并且护士的专业素质和服务能力也不断提高。” 焦雅辉说，一个反映的指标是，具有大专以上学历的护士占到将近70%。以往护士队伍还是以中专为主的，最近这些年，护士队伍的素质和专业能力不断提升。

焦雅辉表示，随着护理模式改革创新，以往我们的护理工作，是功能制护理，给点药、打个针、输个液，就是护士的主要工作了。最近这些年，特别是2005年以来，在全国推进了责任制整体护理，对患者不仅是输液、打针，同时还要关爱患者，身心的护理要结合起来，提供一个全面的护理服务，显著增强了患者看病就医的获得感。随着现代化信息技术的不断发展，特别是互联网+医疗健康，去年国务院颁布了文件以后，智慧护理、互联网+护理服务这些新型服务模式也不断出现，更好地对接群众多样化、多层次的健康需求。护理内涵也得到了丰富和拓展。

焦亚辉说，一直以来，围绕贴近患者和贴近临床的护理是工作重点，因此护理工作主要是在医疗机构内为患者服务。今后，护理工作要“三贴近”，即贴近患者、贴近临床、贴近社会，随着中国进入老龄化社会，现在的护理服务重点也在向贴近社会进行转移。如今，逐渐把机构内的护理延伸到社区和家庭，为包括老年人在内的全人群提供专业照顾、健康管理、心理护理、康复促进、安宁疗护等服务，包括提供孕产妇、新生儿、母婴保健护理，还有残疾人的康复护理等。

卫生专业技术人员结构性失衡

焦雅辉说，整个卫生专业技术人员的人力资源确实存在着结构性失衡的问题，在基层，还是有一些跟未来分级诊疗、基层首诊的要求仍不太匹配的问题存在。

焦雅辉表示，随着医药卫生体制改革的推进，一方面增加人员的培养，从医学教育开始，加大了医学专业医学生的培养力度，每年毕业的医学生数量都在逐年增加。在医改推进的过程当中，通过多种措施，调动基层医务人员的积极性，同时增加基层岗位的吸引力。

另一方面，很多地方出台了措施，把基层的工资福利待遇、收入水平进一步提升，并且在晋升职称方面也专门针对基层的特点，减少对论文和外语方面的要求，建立职称评定体系。在有些地方，还出台了一些更加优惠的政策，给更高的年薪，来招聘基层的卫生专业技术人员，基层医疗卫生机构人员紧张的状况逐步得到了缓解。

此外，通过医联体等多种手段，包括医生的多点执业，让医生、护士，还有药学人员都能够在医联体内把服务以及工作下沉到基层，加强对基层医务人员的指导，提升基层的服务能力，并且利用远程手段，提高上级医院医疗服务的可及性。以上举措，将逐步缓解我国卫生专业技术人员的结构失衡。

加强队伍建设 加快老年护理服务

焦雅辉表示，卫健委将继续深入贯彻实施党中央、国务院实施“健康中国”的战略，积极应对人口老龄化，补短板、强弱项、提质量、保安全，加快发展护理服务。

坚持以岗位需求为导向，加强护士的培养和培训，提高护理服务能力，不断完善护士执业管理制度，拓宽护士执业发展的路径，并对护理的外延进一步延伸，从护理事业延展到护理服务业，这个护理服务业既包括护理事业，也包括现在有着广泛发展前景的护理产业。另外，还将贯彻落实11个部门联合印发的《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》，指导各地通过推动护理领域的改革与创新，完善相关体制机制，促进护理服务业持续健康发展。

在加快发展老年护理服务方面，推动建立《老年护理需求评估》和《医疗护理员培训制度》。下一步，将做好贯彻落实。近期要出台加强老年护理发展的指导性和技术性文件，推动老年护理快速发展。此外，还将通过多渠道、多形式、全方位展示弘扬正能量，在全社会营造有利于护理发展的良好氛围。（记者 耿兴敏）