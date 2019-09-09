疫苗是预防流感最有效手段

2019年季节性流感防控策略学术交流会近日在北京召开。与会专家强调，每年接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

“《国务院关于实施健康中国行动的意见》重申了慢病管理和流感疫苗防控疫情的重要性，优先倡导高危人群在流感流行季节前接种流感疫苗。我们呼吁全民应每年接种疫苗，形成群体免疫屏障，以降低全社会的流感发病率。”中华预防医学会副会长杨维中表示。

流感作为一种急性呼吸道传染病，并不是一场普通的感冒。流感病毒直接侵袭人体的呼吸系统，可引起病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、休克、弥漫性血管内凝血等多种严重并发症，并在每年以一种全新面貌如约而至，引发季节性流行。

一直以来，流感及其并发症被全社会严重低估。世界卫生组织（WHO）估计，全球范围内，每年流感季节性流行可导致65万例死亡。近年来，我国的流感发病率和死亡率总体呈大幅上升趋势。

中国疾病预防控制中心研究员冯录召指出，婴幼儿、在校学生、慢病患者、老年人等均是流感高危人群。而疫苗是流感防控最经济、最有效的干预措施，优先推荐高危人群接种。

然而，流感疫苗的重要性尚未被全社会充分认知。目前，中国流感疫苗总覆盖率不足2%。冯录召认为，国家层面的支持对提升疫苗接种率意义重大，需要大力开展健康教育；应鼓励加强对公费疫苗的投入，进一步建设更为方便、可及的疫苗接种服务体系。

目前，我国批准上市的流感疫苗分别为三价灭活流感疫苗和四价灭活流感疫苗，对可接种不同类型、不同厂家疫苗产品的人群，可自愿接种任一种流感疫苗。