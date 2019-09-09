食用长时间泡发木耳中毒？

食用长时间泡发黑木耳导致中毒？近日有媒体对此报道引发社会关注。记者从广东省市场监督管理局了解到，长时间泡发的黑木耳容易被椰毒假单胞菌污染，产生米酵菌酸毒素，食用即引发中毒。如何预防米酵菌酸中毒？广东省市场监督管理局对此发布消费提示。

消费者应选择正规渠道购买

记者了解到，当前季节气候宜人，气温在25~35摄氏度之间，这种气温下椰毒假单胞菌最易繁殖，尤其在谷类发酵制品（如湿河粉、湿米粉、发酵玉米面、糯玉米汤圆粉、玉米淀粉、发酵糯小米、吊浆粑、糍粑、醋凉粉等）、变质银耳和木耳、薯类制品（如马铃薯粉条、甘薯面、山芋淀粉等）等食品中，容易被环境中的椰毒假单胞菌污染，如果储存不当或时间过长，细菌繁殖产生米酵菌酸毒素，导致食物中毒。

省市场监管局提醒，消费者选购上述食品，要选择正规渠道。并且，要认真阅读产品标签，注意感官和保质期，贮存要注意保存条件和时间。

其中，选购河粉、米粉（线）尤其是散装称重的湿河粉、米粉（线）要确认产品生产日期、保质期，湿河粉、米粉（线）须当天食用完。在选购木耳或谷类发酵制品时，要选取具备正规资质的食品经营者进行购买，同时要注意销售环境的卫生状况，选购有生产许可的正规产品，并注意产品标签上的生产日期、保质期和储存条件。

餐饮服务经营者及单位食堂在购进上述食品时，还应进一步做好进货查验及索证索票工作，确保来源可溯，并储存在阴凉、通风干燥处。

注意贮存时间和操作卫生

省市场监管局提醒，家庭防止米酵菌酸毒素中毒，还要注意贮存时间和操作卫生。据悉，自制谷类发酵食品、泡发木耳或银耳和谷类发酵制品贮存不当或贮存时间过长，容易产生米酵菌酸毒素，加热食用后仍可以引起食物中毒。一般应在谷类发酵制品购买、木耳或银耳泡发当天食用完。不要食用自采鲜银耳或鲜木耳，特别是已变质的鲜银耳或木耳。

出现可疑症状 立即就诊

需要注意的是，出现可疑症状，要立即就诊！据介绍，米酵菌酸毒素引起的食物中毒发病急，潜伏期一般为30分钟~12小时，少数长达1~2天。

记者了解到，米酵菌酸毒素引起的食物中毒发病急主要表现为上腹部不适、恶心、呕吐、轻微腹泻、头晕、全身无力。重者出现黄疸、肝肿大、皮下出血、呕血、血尿、少尿、意识不清、烦躁不安、惊厥、抽搐、休克甚至死亡，一般无发热。

省市场监管局提醒，如果怀疑发生疑似中毒，必须要立即停止食用可疑食品，尽快催吐，排出胃内容物，以减少毒素的吸收和对机体的损伤；并及时送医院救治，对症治疗。（全媒体记者卢梦谦、李大林）