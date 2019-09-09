成年肥胖与幼年基因变异有关

据新华社伦敦9月7日电 （记者张家伟）英国和芬兰研究人员的一项最新研究显示，与成年人肥胖风险相关的众多基因变异可能在幼年阶段就开始显现迹象，这一新发现或许有助找到更好的预防肥胖方式。

婴儿出生后，身体质量指数往往会快速上升，直到9个月大，相关数值才开始下降，这一状态会维持到5岁至6岁左右。此前研究显示这段时期的身体质量指数变化较大，对日后是否会出现肥胖非常重要。一般来说，过了这个时期，幼儿的身体质量指数会稳步回升直到成年的早期阶段。身体质量指数是国际上衡量人体胖瘦程度与健康状态的一个较常用标准。

为了找到这种变化背后的原因，英国帝国理工学院、英国萨里大学以及芬兰奥卢大学的研究团队分析了超过2.2万名幼儿的身体质量指数等指标，并对比了他们的遗传构成。

这项刊登在新一期美国《科学进展》杂志上的研究成果显示，尽管与婴儿阶段身体质量指数相关的一组独特基因变异对日后的体重变化影响很小，但部分与成年后身体质量指数有关的基因变异却在幼儿阶段（4岁至7岁）就开始发挥作用。

报告作者之一、帝国理工学院的玛丽奥·里塔·耶尔韦林教授说，有近100个基因变异会在一个人成年后增加肥胖风险，而这些变异似乎在大约4岁的阶段就开始发挥作用。“我们的研究显示成年人肥胖的源头或许在童年早期阶段，并且在人的生命轨迹中有一个清晰的窗口期可考虑用于更好地预防肥胖”。