防跌倒背后的“小心思”

住院患者在病房内意外跌倒并不鲜见，新疆维吾尔自治区人民医院护理部把它当做一个重要的安全隐患，着力进行专项改善。

患者到底为什么跌倒？“改善护理服务，就是要深挖细节，收集数据，研究道理，实打实地查找原因。”该院护理部副主任张秀敏说，针对院内跌倒隐患，护理部做了专门调查。

调查数据显示，该院病房内摔倒的患者集中于60来岁的人群，并非之前大家所认为的七八十岁高龄老人。这是为什么？原来，药物是与患者跌倒最密切相关的因素。经过比对数据，护理部发现，很多患者习惯在服药后洗漱、散步，在此期间，药物起效，干扰神经中枢，致使患者手脚不听使唤，突然摔倒。

而高龄老人一般非常小心，或活动能力差，总待在病床上，或随时有人陪护；年轻人行动灵活，跌倒风险较低。爱活动又未意识到药物作用的60来岁的老人，因此成了跌倒的高风险人群。

鉴于此，该院护理部加强住院病房内的健康教育，列出包括降血压药物、降血糖药物、抗癫痫药物、止痛药物等200多种增加跌倒风险的药物名单，嘱咐患者吃药后卧床休息，不要再活动。同时，在病房内增加标识标牌，进行警示教育。这样一来，该院院内因药物摔倒的情况明显减少。

护士们也集思广益，查漏补缺。比如，肿瘤内科的患者“与众不同”，夜里容易频繁上洗手间，又不愿打扰家属，“摸黑行动”容易导致意外跌倒。针对这种情况，科室的护士们除了劝告患者尽量找人陪同外，还自发在病房墙角、洗手间台阶、马桶扶手等地方贴上了荧光材料的指引告示。

“大众一般觉得，护理不就是照顾人么，能有什么学问。其实，护理学问大着呢，每天都有新问题、新挑战，我们护理工作者一刻也不能放松，常学习、常研究，才能真正为患者服务。”张秀敏说。