全国已发放价格临时补贴24亿元 惠及困难群众9000余万人次

新华社北京9月5日电（记者 安蓓 王优玲）国家发展改革委价格司司长岳修虎5日接受记者采访时说，今年4月份以来，全国多地启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制。截至目前，已有29个省份和新疆生产建设兵团累计发放价格临时补贴金额约24亿元，惠及困难群众9000余万人次。

记者了解到，云南省已启动城乡低保对象和特困人员价格临时补贴与物价上涨联动机制，为符合相关条件的昆明、曲靖、保山等7个州市的185.47万名低收入群众发放了价格临时补贴。

武汉也启动物价补贴联动机制，今年以来首次对困难群众发放物价补贴，涉及国家定期抚恤补助的优抚对象、城市低保对象、农村低保对象在内的八类困难群体近20万名群众。

据介绍，按照2016年8月修订的社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制规定，当单月CPI同比涨幅达到3.5%或CPI中的食品价格指数同比涨幅达到6%时，就要启动联动机制，于有关指数发布后20个工作日内将价格临时补贴发放到困难群众手中。联动机制以省份或地市为单位启动，部分有条件的地方还结合本地实际适当降低了启动条件，以更好保障困难群众基本生活。

食品价格与百姓生活密切相关。今年以来，食品价格涨幅明显，受到广泛关注。记者近日采访权威部门了解到，当前果菜肉蛋等主要农产品供给较为充足，第三季度物价平稳运行具有较强基础。