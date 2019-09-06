北京将定期评估母婴安全保障

由于高危、高龄产妇占比的增加，去年，本市孕产妇死亡率出现反弹。市卫健委近日启动北京市区域母婴安全保障筑基行动，多措并举，定期评估医疗机构母婴安全保障情况，以降低孕产妇死亡率，保障母婴安全。

本市孕产妇死亡率近年来稳中有降，从2012年的10.7/10万降至2017年的5.7/10万。2018年出现反弹，达到11.7/10万。这主要与高危、高龄、经产孕产妇比例明显增加有关。其中，高危孕产妇的比例从2014年的48.1%上升到2018年的68.9%，高龄孕产妇的比例从2014年的9.70%上升到2018年的24.4%，其中40岁以上年龄组增长比例最大，达到40%。经产妇比例也由2014年不足10%上升至2018年的38.7%。近年来孕产妇死因疾病谱也变得更加多样，包括心血管疾病、肝静脉破裂、重症胰腺炎、脑出血、恶性肿瘤、感染性疾病等，使孕产期保健服务管理难度大大增加。

母婴健康筑基行动中，市卫健委依托市级危重孕产妇抢救中心、北京妇产医院等12家单位，7家市级危重新生儿抢救中心，在有助产技术服务的15个区级妇幼保健院分别建立产科基层服务点、新生儿科基层服务点，启动妇幼健康名院、名科、名医“三名”下基层工作。市卫健委委员屠志涛介绍，这些具有优质资源的医疗机构将通过门诊、名医（骨干）挂职、专科联盟、医联体、托管等多种方式，帮助对口区妇幼保健院加强产科建设，建立健全新生儿科（病室），加强人才培养，为基层提升孕产妇及新生儿救治能力提供支持。

本市同时率先制定母婴安全保障评价指数，通过定量和定性指标相结合的方式，确定15项评价指标，从5个维度对指标进行分解，根据权重系数计算各评价指标得分，综合相关因素，对各区母婴安全保障情况评价出高风险、低风险、比较安全、安全、非常安全5个等级。市卫健委将定期对各区、各级医疗机构落实情况和效果开展区域母婴安全保障评价，定期公布评价结果，并实行色标管理。

市卫健委还将出台多项措施，提升服务。挂号方面，在助产机构开展产科门诊预约服务，其中三级助产机构预约率达到70%，产科复诊预约率达到90%以上，减少孕产妇挂号难问题。在有条件的医疗机构，开展家属陪伴分娩。本市还要求医疗机构提供新生儿早期基本保健、产后盆底保健、孕产妇用药咨询服务、孕期营养门诊、生育咨询、孕期心理保健等服务。各助产机构严密监控、报送高危孕产妇信息，做好专案服务管理，制定个性化诊疗方案，对红色高危孕产妇出院后一周内进行随访。各区卫生健康行政部门加强辖区联动，确保高危孕产妇发现一例、登记一例、报告一例、管理一例、救治一例，全力保障母婴安全。（记者 贾晓宏）