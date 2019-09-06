老来皮肤干痒 当心特应性皮炎

进入秋天，各种皮肤病高发，皮肤干燥瘙痒更是常见。广州市皮肤病防治所专家提醒，如果皮肤痒个不停，皮疹反反复复总也不见好，当心被特应性皮炎（AD）“盯上”，尤其是老年朋友，容易当作普通瘙痒等闲视之。

专家强调，防治AD，润肤抗炎是关键，日常皮肤护理尤须做好补水保湿。

老年患者越来越多

广州市皮肤病防治所所长王建琴教授介绍，特应性皮炎（AD），也叫特应性湿疹、遗传过敏性皮炎，是一种以皮肤干燥瘙痒为主要症状、反复发作的慢性皮肤炎症。

特应性皮炎不会传染，但有遗传倾向，患者往往还有过敏性鼻炎、过敏性哮喘、过敏性结膜炎或过敏性胃肠炎等过敏性疾病。

从全球范围看，特应性皮炎的发病率在过去30年间有大幅增加，在我国，发病率也有较大变化。2002年，一项10个城市的调查结果显示，1~7岁儿童发病率达到2.78％；2016年，一项12城市的调查显示，1~7岁儿童的发病率上升至12.94％，其中1~12个月的婴幼儿的发病率为30.48％。

根据发病年龄的不同，既往临床上将特异性皮炎分为三期。婴儿期（1~2岁）：常有急性皮炎表现，头面部比较多红斑丘疹糜烂；儿童期（2~12岁）：亚急性或慢性皮炎表现，多对称出现在四肢屈侧、颈窝、肘窝等处；青年与成人期（12岁以上）：一般由儿童期迁延而来，皮肤出现苔藓样变，皮损范围更为广泛，手背、脚背等处也会发病。

王建琴指出，如今发现得特应性皮炎的老年人越老越多，临床上把60岁以上确诊者单独列为老年特应性皮炎。老年期特应性皮炎一般表现为皮疹多，全身都可长，且男性比女性更为高发。

三步自测“风险值”

老年人皮肤本就干燥，容易瘙痒，因此老年特应性皮炎治疗起来往往难度较大。不少老年人认为年纪大了，皮肤瘙痒很正常，有些则一直当成普通湿疹来治疗。

“很多被当作普通湿疹治疗的，其实很可能是特应性皮炎。”王建琴表示，实际上特应性皮炎并不难诊断，可参考北京大学人民医院皮肤科张建中教授提出的“张氏标准”——一看二问三化验。

一看：有没有病程超过半年的对称性湿疹；

二问：个人或家族有无湿疹、过敏性鼻炎、过敏性哮喘、过敏性结膜炎等特异性过敏史，若三代以内超过两人有，即为有特异性过敏史；

三化验：即抽血看嗜酸细胞、总IgE（免疫球蛋白E）和特异性IgE检测（过敏原检测）。

普通人在家也可参考“226标准”进行自测：

2：两个系统，除了皮肤外，还有呼吸道、鼻部或眼部过敏等；

2：家族里有至少两个人过敏；

6：慢性湿疹皮炎超过6个月。

皮肤护理 保湿先行

特应性皮炎可以根治吗？这是很多患者关心的问题。

对此，广州市皮肤病防治皮肤科主任刘玉梅表示，由于与遗传体质有关，当前该病尚无法治愈，需要进行长期的慢病管理。她强调，预防对于特应性皮炎的防治非常关键，预防做得好可减少复发。

特应性皮炎的治疗遵循阶梯式治疗原则。如果皮肤以干燥为主，只有轻微皮损，使用润肤剂即可，注意补水保湿；有瘙痒症状，但皮损程度较轻，可外用激素或钙调磷酸酶抑制剂；中度皮损可外用激素、钙调磷酸酶抑制剂或其他口服药物；重度皮损则需进行全身系统治疗。

很多人存在“激素恐惧症”，一听激素便心生畏惧。刘玉梅指出，医生在治疗时根据患者皮损的部位、严重程度和表现酌情选择弱效、中效、强效等不同类别的激素，以控制炎症反应。只要在医生指导下使用，不泛用、不滥用，不必过分担心。

对于特应性皮炎患者来说，日常皮肤管理应遵循“洗不能过度，润不能不足”原则，每天清水冲凉一次即可，不提倡使用消毒剂、刺激性太强沐浴露、碱性肥皂等。

洗完澡要及时涂抹润肤剂，局部干痒症状加剧时也应及时补充。挑选润肤剂时可根据季节特点选择合适的剂型，含维生素E、甘油、尿囊素、神经酰胺等成分的润肤剂保湿效果更好。老年性特应性皮炎患者尤需注意保湿。

衣着方面提倡选择棉质衣服，避免穿紧身衣。（全媒体记者王婧 通讯员杨上上、陈永华）