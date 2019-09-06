孩子“熊猫眼” 警惕过敏性鼻炎

梁女士发现4岁多的儿子最近老是发脾气，黑眼圈还特别明显，一开始以为他是晚上没休息好，之后发现他很长一段时间总是像“感冒”似的，特别是上午的时间，喷嚏不断，鼻涕不止。后来去医院检查后发现，原来这“感冒”是过敏性鼻炎所致，“黑眼圈”也是过敏性鼻炎“惹”出来的。

广东省妇幼保健院耳鼻喉科主任医师邹宇指出，如果发现自家宝宝睡得很好也还是“熊猫眼”很明显，特别是还经常见到他戳鼻子，或总是反反复复“感冒”，家长需提高警惕，最好带孩子到耳鼻喉科看看，孩子可能正受过敏性鼻炎困扰。

邹宇解释，有过敏性鼻炎的人，他们可因鼻子、眼睛周围皮肤皮下组织过敏原的迟发型反应而导致眼睑水肿，静脉回流障碍，表现为眼眶周围特别是下眼睑颜色灰暗无光、下睑眼袋等，这种因过敏性鼻炎而出现黑眼圈或眼袋的现象，在临床上经常见到。

小儿过敏性鼻炎是儿科很常见的一种呼吸道疾病，它是过敏体质儿因对某一过敏原，如花粉、灰尘、霉菌、宠物皮毛等过敏而产生的一系列反应，是一种鼻腔黏膜的变异性疾病。在临床上主要表现为鼻痒、鼻塞、喷嚏、流清涕等四大症状，但又因这些症状与普通的感冒极为相似，因此，往往容易导致一些患者在发病初期因得不到及时治疗而发展为鼻息肉、支气管哮喘等更严重的问题。

“其实家长只要多留心，还是可以发现过敏性鼻炎与普通感冒之间的不同的。”邹宇介绍，一般来说，过敏性鼻炎常反复发作，一天中可能发作数次，以清晨更为明显，发作后又恢复正常，而且过敏性鼻炎的鼻涕一般是呈清水样的。如果再加上父母中有过敏性鼻炎史，宝宝眼周黑眼圈或眼袋明显，就更应该高度怀疑，最好带宝宝到耳鼻喉科，以排除鼻炎的可能。

一旦确诊为过敏性鼻炎，需在医生的指导下规范治疗，并在日常生活中注意回避可疑的过敏原，同时也要注意居室环境的清洁卫生，保持室内空气流通，衣服、被褥、枕头等要注意多拿出去晒一晒。此外，也应进行适当的体育锻炼和保证营养的均衡摄入，以提高身体的免疫力，降低鼻炎的发病机会。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）