北京人均期望寿命达82.2岁

9月5日，北京市人民政府新闻办公室联合北京市卫生健康委等部门召开北京市庆祝中华人民共和国成立70周年系列主题新闻发布会——社会民生专场。北京市卫生健康委副巡视员、新闻发言人高小俊介绍，新中国成立以来，首都卫生健康事业发生了深刻变化，主要健康指标不断提高。人均期望寿命由解放初期的52.8岁增长到2018年的82.2岁,婴幼儿死亡率由118‰下降到2‰，户籍孕产妇死亡率由700/10万下降至10/10万，达到高收入国家水平。

据了解，北京市积极探索，为全国卫生健康事业发展贡献诸多经验。医改方面，2012年在市属5家医院开展医改试点，开辟了全国公立医院医改先河。今年6月15日，实施医耗联动综合改革，取消医用耗材加成，调整规范6621项医疗服务项目。公共卫生方面，2017年印发《健康北京2030规划纲要》，在全国率先设立村（居）公共卫生委员会6381个。疾病预防控制方面，1995年通过全国第一部公共场所禁止吸烟的地方性法规。率先将乙肝、麻风腮、脊灰灭活等疫苗纳入免疫规划，免疫规划疫苗接种率在99%以上。率先为在册管理的户籍精神疾病患者免费服药，给严重精神障碍患者监护人发放看护补贴。基层卫生方面，2007年在全国率先实施乡村医生养老保险和基本待遇保障政策。2010年，在全国率先探索家庭医生式服务模式。养老工作方面，2015年制定全国首部居家养老地方法规。（记者高艳坤 实习记者张漠）