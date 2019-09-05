新学期来临，专家提醒秋季儿童需预防四类传染病

当前正值中小学开学季，新学期孩子作息时间调整、学习任务增加，加上秋季温差变大，集体生活中人与人的接触密切，常常容易发生传染病疫情，专家提醒秋季需预防警惕四类传染病。

杭州市疾控中心专家表示，秋季常见传染病包括诺如病毒感染等腹泻病、手足口病、登革热和季节性流感。

秋季是腹泻高发季节，其中80%以上是由诺如、轮状病毒感染所致，学校中常见诺如病毒感染引发的聚集性疫情，症状以腹泻、呕吐为主。针对该类疾病的预防需加强饮食卫生，注意个人卫生，定期对餐具进行消毒，食品加工过程要注意生熟分开、食物及时低温妥善保存，教室内同学发生呕吐后，正确处置呕吐物。

手足口病多发生于儿童，一般症状较轻，临床表现主要是发热，在手、足和口腔周围会出现水疱，极少数患者可出现并发症。秋季是手足口病发病高峰，集体单位容易发生聚集性疫情。手足口病的预防措施包括，尽量避免孩子与其他有发热、出疹症状的儿童接触，做好居家卫生清洁工作，孩子居住的房间要经常通风换气。孩子的膳食营养要合理搭配，保证充足的休息，增强自身免疫力。

登革热是由登革病毒引起，经媒介伊蚊叮咬吸血传播的一种以发热、皮疹、局部或全身疼痛等为主要症状的急性传染病。2019年以来，包括东南亚、南美洲、非洲等均出现了登革热的暴发流行。专家表示“没积水，就没蚊子”，蚊子靠水才能繁殖，学校、家庭应加强清洁工作，保持环境整洁，清除积水，消除蚊虫滋生场所。

专家提醒开学前14天内前往东南亚、南美、非洲及国内广东、云南、福建等地旅行的学生或教师，若出现发热、皮疹等症状要及时就医、并报告班主任或学校卫生老师。

流感可通过飞沫传播，传染性很强。除发热、咳嗽、咽喉痛、畏寒等外，多伴头痛、全身肌肉关节酸痛、极度乏力等。多数人可以自愈，但少数重症病例可因呼吸衰竭或多脏器衰竭死亡。发生重症的高危人群主要为老年人、年幼儿童、孕产妇或有慢性基础疾病者。校园里教室应经常开窗通风，保持空气流通，咳嗽、打喷嚏时应使用纸巾捂住口鼻，避免飞沫传播，经常彻底洗手；如出现发热、咳嗽、咽痛等表现应戴上口罩、及时就医，减少接触他人，尽量居家休息，同时及时接种流感疫苗。（记者黄筱）