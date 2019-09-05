浙江：基层公立医疗机构使用基本药物金额比例不低于40%

浙江省卫健委等七部门近日发布完善国家基本药物制度的实施意见，要求基层公立医疗机构使用基本药物的金额比例不低于40%，切实降低群众药费负担。

意见要求，《国家基本药物目录》内的药品为浙江各级公立医疗机构临床诊疗的首选药品,应全面配备、优先使用。三级甲等综合医院及中医医院采购使用基本药物的总金额，不少于本单位采购使用全部药品总金额的20%，三级乙等医院不少于25%，二级甲等医院不少于30%，二级乙等医院及基层医疗机构不少于40%。

在县域医共体药物使用方面，浙江将加强药品采购使用统一管理，强化医共体内部用药目录的衔接，统一用药范围，推进分级诊疗。县域医共体内全部成员单位采购使用基本药物金额比例，按牵头医院比例进行控制。

在基本药物临床使用监测方面，浙江各级卫生行政部门、公立医疗机构在研究确定本地区、本单位重点监控品种时，将合理确定各类疾病病种用药范围、品种，科学设置预警标准，原则上不将《国家基本药物目录》内的药品列入重点监控使用范围。

据悉，浙江将完善督导评估工作，充分发挥第三方评估作用，根据督导评估结果及时完善基本药物制度相关政策，对推动基本药物制度实施不力的部门、医疗机构予以通报批评。（记者顾小立、俞菀）