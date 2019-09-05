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养殖水产品质量安全保持较高水平

2019年09月05日09:00 来源：中国经济网

　　农业农村部日前发布上半年国家产地水产品兽药残留监控情况。监控结果显示，全国产地水产品兽药残留监控抽检合格率为99.3%，养殖水产品质量安全仍保持在较高水平。

　　为加强水产养殖用兽药使用的监督管理，提升养殖水产品质量安全水平，加快推进水产养殖业绿色发展，农业农村部于今年3月启动《2019年国家产地水产品兽药残留监控计划》。上半年，农业农村部组织31个省（区、市）农业农村主管部门和有关水产品质检机构，开展了产地水产品兽药残留监控，检查水产养殖场和苗种场1600余个，抽取水产品和水产苗种样品2400余个，涉及养殖品种70余种。

　　从全国抽检结果看，北京、天津等22个省（区、市）的抽检合格率为100%，罗非鱼、乌鳢等60余种养殖品种抽检合格率为100%。

　　当前，农业农村部已将监控情况通报各地，要求各有关地方农业农村主管部门及相关农业执法机构，监督相关企业和养殖户对药残不合格产品进行无害化处理，并进行调查和处罚，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。（记者吉蕾蕾）

(责编：李轶群、杨迪)


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