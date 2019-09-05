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北京西城首批“养老顾问”月底上岗

2019年09月05日08:56 来源：北京日报

近日，西城区民政局联合北京市老年志愿者协会召开“西城区养老顾问培训动员会”，对来自西城区15个街道的600多名社工、老龄专干进行培训考核。国庆节前，首批近600位西城“养老顾问”将持证上岗。

来自金融街街道民康社区的老龄专干凌颖告诉记者，来参加“养老顾问”培训前，她已经是一名拥有5年工作经验的老龄专干了，对于办理北京通养老助残卡的相关事宜非常清楚。“培训让我对北京市目前针对不同情况、年龄老人的养老政策和福利有了更深的认识，还加强了对老年人心理学的学习和领会，希望不久后我能够成为一名养老顾问，更好地服务属地老人。”凌颖说。

北京市老年志愿者协会相关负责人告诉记者，养老顾问是西城区首创的专业养老服务岗位。主要功能就是为老年人及家庭提供养老方式、政策法规、康复辅具等咨询和指导服务，转介养老服务资源。将来，西城区“养老顾问”团队将超过千人，达到15个街道全覆盖。（记者 张骜）

(责编：李轶群、杨迪)


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