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防控“小眼镜”有了硬指标

2019年09月05日08:43 来源：中国妇女报

　　新华社北京9月4日电（记者 施雨岑） 记者4日从教育部获悉，为全面加强新时代综合防控儿童青少年近视工作，教育部、国家卫健委与各省区市人民政府和新疆生产建设兵团签订了《全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书》。责任书明确，省级人民政府从2019年起到2023年，在本省份2018年儿童青少年总体近视率的基础上，力争儿童青少年总体近视率每年下降0.5%以上，近视率高于全国总体平均水平的省份每年下降1%以上。

　　责任书提出，省级人民政府要加大近视防治行业监管力度，严厉打击虚假宣传、劣质产品和服务，公布本地区合规合格近视防治单位、企业目录和产品目录。

　　同时，责任书明确了教育部为省级人民政府提供政策指导、宣传推动、遴选认定试点地区、协调专家支持、加大人才培养力度、支持科学研究等职责任务，明确了国家卫健委为省级人民政府提供专业指导、加强机构建设、强化人才培养、制定并组织实施标准、宣传推广视力健康知识等职责任务。

(责编：许晓华、杨迪)


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