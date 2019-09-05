今年基本公卫服务要提质增量

9月4日，国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局联合印发《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》指出，各地要在实施原基本公共卫生服务内容（12类项目）的同时，对2019年新划入的地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测3项重点工作按项目单列，明确资金和任务。2019年人均基本公共卫生服务经费补助标准为69元，新增5元经费全部用于村和社区，要确保项目经费按时足额到位。

《通知》指出，要优化细化预防接种流程，在落实“三查七对”的基础上，增加“一验证”环节。优化电子健康档案面向个人开放服务的渠道和交互形式，发挥“互联网+”的优势，提高群众对电子健康档案的利用率。

《通知》指出，继续以高血压、糖尿病等慢性病管理为突破口，探索基层医防融合服务模式，推动“上下分开”。山西、辽宁、广东、重庆、贵州、云南、陕西等7省（市）要发挥基层高血压医防融合试点的作用，发挥家庭医生团队优势，明确团队中医生在开展医防融合管理中的主导作用。其他省份要参照这7个省（市）的试点要求继续开展基层高血压医防融合探索。2019年，启动基层糖尿病医防融合管理工作，各地要将中华医学会发布的《国家基层糖尿病防治管理指南（2018）》作为开展基层糖尿病医防融合的技术指南，组织开展师资和基层医务人员培训。

《通知》特别提出，要创新绩效评价方式方法。县（市、区）要落实对项目绩效评价的主体责任，科学合理制定绩效指标，每年至少要对辖区所有承担任务的医疗卫生机构开展一次综合绩效评价，将评价结果与经费拨付挂钩。为了清理基层机构反映强烈的报表繁多、多头填报、填报频次过多等问题，《通知》明确，按照一数一源、一源多用的原则，力争实现同类信息“只填一次”。（记者李琳）