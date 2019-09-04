爱国教育是最好的开学第一课

“凿井者起于三寸之坎，以就万仞之深。”国家认同不是人生下来就有的，也不是后天“突击”就能习得的，关键要从小培养。人生之路是漫长的，但紧要处只有几步，尤其当人年轻的时候。人生的选择如同穿衣，青少年时期就等于系上了第一颗纽扣，每一个目标、每一个理想、每一份事业都是从这一颗纽扣开始。

又到一年开学季。新学期第一天，从林海雪原到天涯海角，从东海之滨到西部戈壁，全国数百万学子在雄浑的国歌声中升起鲜艳的五星红旗，在“国旗下的演讲”中感悟“我和我的祖国，一刻也不能分离”。

“开笔明礼，启蒙人生。”新的学期，新的开始，学校全力上好开学第一课，就是要为接下来的教育周期举旗定调。纵观今年的开学第一课，爱国主义成为最响亮的主旋律。央视节目通过讲述架设“中国梯”、“嫦娥”登月、“玉兔”巡视等故事，让每一位学生燃起“五星红旗，我为你自豪”的澎湃激情；北京一些学校请回见证共和国成长的老校友，在重温奋斗故事的过程中让爱国主义直抵每位学生的心灵……种种用心良苦的课程安排，让青春的心跳与爱国的情怀同频共振。

“你是中国人吗？你爱中国吗？你愿意中国好吗？”犹记得1935年那堂著名的“开学第一课”上，教育家张伯苓对南开学子提出了3个问题，拳拳赤诚溢于言表。这掷地有声的“爱国三问”流传至今，也是一代代中国人都必须回答的基本问题。国民是我们与生俱来的身份，中国之所以成其为中国，就在于有千千万万中国人生于斯、长于斯，情感系于斯、认同归于斯。作为教书育人的主要场所，学校的一大使命就是引导莘莘学子明白，“做人最大的事情，就是要知道怎么样爱国”。这个使命是否履行到位，直接关乎“培养什么人”的大计。从这个意义上说，穿越历史的长河，今天的开学第一课依然聚焦爱国主义教育，这也是一种宣示：国家认同是国民教育中最核心的内容。

“凿井者起于三寸之坎，以就万仞之深。”国家认同不是人生下来就有的，也不是后天“突击”就能习得的，关键要从小培养。人生之路是漫长的，但紧要处只有几步，尤其当人年轻的时候。人生的选择如同穿衣，青少年时期就等于系上了第一颗纽扣，每一个目标、每一个理想、每一份事业都是从这一颗纽扣开始。它是一块基石，也是命运的闸门。今天的“95后”“00后”终将接过历史的接力棒，他们从小就有理想、有本领、有担当，我们这个国家才有前途，我们这个民族才有希望。另一方面，身处人生的拔节孕穗期，青少年的心智尚未完全成熟，甄别力与自制力还不强。一旦缺乏正确价值观的引导，保不齐会“长着中国脸，不是中国心，没有中国情，缺少中国味”。正反两方面的道理，都决定了爱国主义教育从娃娃抓起的必要性。

如果再加入现实维度的考量，我们会发现爱国主义教育不仅“必要”，而且“紧急”。今日中国走出了神州陆沉、存亡绝续的晦暗时代，流血牺牲、生死考验的沉重语境也不复存在。对于新生代来说，人生的主题不再那么沉重，但国际环境依然波谲云诡，特别是一些外部势力始终企图瓦解分化我们，大力消解集体的价值。你提倡讲集体、重奉献，他们嘲笑老套过时；你强调家国情怀、命运与共，他们揶揄你是“五毛党”“小粉红”。在这场“没有硝烟的战争”中，本就追求个性、崇尚自由的青少年往往最容易被洗脑。“我的祖国和我像海和浪花一朵，浪是海的赤子，海是浪的依托”，无论什么时候，国与民的血脉联系都不会减弱，变化的最多是一种表达形式。盲目地与大时代和宏大叙事疏离，且不说是对国家的辜负，首先是对自己的不负责。对于正处于成长阶段的青少年而言，问题困惑接踵而至，这个道理常讲常新。

今天的新生代何其幸运，成长于一个强起来的中国。这片热土为每个社会个体实现自我价值提供了机会和空间，即便是那些在“60后”“70后”看似天马行空的人生选择，也都有了施展的舞台。中关村的咖啡馆里，技术宅男畅谈着奇思妙想，谁知道他们中会不会诞生下一个“张一鸣”？大望路的写字楼间，媒体小编勤恳码字，谁知道他们会不会成为下一个“侠客岛”？当北邮大二学生亲测5G，“90后”的北大女生参与亚丁湾护航，“80后”为主力的嫦娥团队追寻着探月梦，我们能够真切体会到年轻一代中国人的精气神，这正是未来中国发展的优势所在。

常言道，“莫欺少年穷”，“80后”“90后”尚且如此，没有人知道，正在校园中的“00后”“10后”又将为我们带来哪些惊喜。作为“互联网的原住民”，他们视野开阔、思维活跃、追求个性，不喜欢板起脸的说教，也不接受单向度的灌输，但他们从未拒绝崇高、绝非排斥意义。精彩的开学第一课就是一个象征，提醒我们不断创新方式，引导新生代与新时代同行，让爱国之情成为更多人再朴素不过的情感，让强国之志成为更多人再基本不过的抱负，让报国之行成为更多人再自然不过的选择，未来中国定能拥有无尽光明。