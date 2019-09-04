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爱人陪伴在身边 有助增强忍痛力

王鑫方

2019年09月04日09:13 来源：北京日报

疼痛时如果有爱人陪伴在身边，哪怕一言不发，也能增强病人对疼痛的忍耐力。

奥地利卫生科学、医学信息与技术大学和西班牙巴利阿里群岛大学研究人员招募48对夫妇，每人分别在爱人在场以及独自一人接受测试的环境中把食指放入仪器。仪器给食指缓慢加压，受试者认为疼痛难忍时喊停。爱人在场时，需坐在一米以外，且二人不得交谈或有肢体接触，仅可以经由眼神交流。另外，研究对象需在自己手指承受3千克重量时给痛感打分，最低1分，最高10分。结果显示，爱人在场时研究对象对疼痛的忍耐力更强，给痛感打分较低。

研究人员请这些夫妇填写问卷，评估他们的共情能力，即能否对他人想法或情感感同身受。结果显示，爱人如果共情能力强，研究对象对疼痛的忍耐力也更高。

研究人员在最新一期《斯堪的纳维亚疼痛学杂志》刊载的文章中写道，先前研究显示，交谈与触摸能够减轻疼痛，但这次研究发现，哪怕爱人仅仅出现在身旁，不说话、没有肢体接触，“也有助减轻疼痛，而爱人的共情能力可能有助缓解人们面对疼痛时承受的情感痛苦”。不过，对爱人在场有助减轻痛感的原因，研究人员称也不排除研究对象分心、从而减轻痛感的可能。

(责编：李轶群、杨迪)


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