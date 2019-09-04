长得太胖，大脑早老10年

大脑会随着年龄增长逐渐衰老，身体肥胖则会加速这一进程。根据美国一项新研究，65岁前的中年人腰围越粗，体重指数越高，大脑衰老的迹象就越明显。

美国迈阿密大学研究团队对1289名年龄在64岁左右的志愿者进行追踪研究。试验初始时，研究人员测量了参试者的体重指数（BMI）以及腰围。其中，346人体重正常（BMI＜25），571人超重（BMI为25~30），372人肥胖（BMI＞30）。6年后，参试者接受了脑部核磁共振扫描，以测量大脑皮层厚度、脑体积以及其他指标。结果发现，在排除了高血压、吸烟和酗酒等可能的影响因素后，体重指数过高仍与大脑皮层较薄相关联。具体来说，在超重者中，BMI每增加一个单位，大脑皮层就变薄0.098毫米。肥胖者的大脑皮层最终平均变薄了0.207毫米，这意味着大脑加速老化了至少10年。研究报告发表于《神经病学》杂志上。

该研究领导者、迈阿密大学米勒医学院流行病学家米歇尔·康卡表示，65岁以前体重超标、腰围粗、肚子大都会使大脑皮层变薄，脑灰质减少，这一现象又是导致阿尔茨海默病风险增加的主要原因之一。▲

（李昕苒）