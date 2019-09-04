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辽宁：将健康扶贫作为第一要务

2019年09月04日07:52 来源：健康报网

近日，辽宁省卫生健康委会同辽宁省医疗保障局、省扶贫办，召开全省健康扶贫工作电视电话会议。辽宁省卫生健康委党组书记、主任王桂芬指出，要进一步统一思想认识，强化政治定力，将健康扶贫作为当前卫生健康工作第一要务，举全系统之力，坚决打赢健康扶贫攻坚战。

王桂芬强调，各级卫生行政部门要认真履行健康扶贫牵头职能，加强与发改、财政、医保、扶贫办沟通协作。要强化投入保障，建立问题台账，定期督导调度，倒排工期，确保如期消除医疗机构和医技术人员“空白点”。要坚持正确舆论导向，宣传好健康扶贫政策、健康扶贫成果。

王桂芬指出，全省要坚持基本医疗有保障工作标准，即每个贫困县建好一所二级甲等水平的县医院；每个乡镇建成一所政府办卫生院，常住人口超过1万人的乡镇卫生院达到乡镇卫生院管理办法要求；每个行政村建成1个卫生室，常住人口超过800人的行政村卫生室达到村卫生室管理办法要求。解决基本医疗有保障突出问题的主攻方向是，实施“大病不出县”两年行动计划，加强县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设和乡村医疗卫生机构标准化建设。要继续做好贫困患者疾病分类救治工作，持续做好大病专项救治、慢病签约服务管理、医保综合保障工作。（记者阎红 特约记者车晨菲）

(责编：许晓华、杨迪)


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