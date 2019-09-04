协和等医院助力基层建“产科”服务点

母婴安全是衡量一个国家或地区经济社会发展的重要指标。根据《健康北京2030规划纲要》，到2030年，北京孕产妇死亡率控制在8/10万以内，婴儿死亡率控制在3.0‰以内。

记者昨日从北京市卫健委获悉，北京协和医院、北医三院、北大人民医院等大医院将下沉资源，开设基层服务点带动基层产科、新生儿科医疗水平。各区母婴安全保障情况，还将接受定期评分。

孕产妇死亡率去年有所反弹

北京市卫健委党委委员屠志涛介绍，北京市母婴安全保障工作成效明显，2018年全市孕产妇死亡率和婴儿死亡率较1979年分别下降68%和88%。近几年，北京市孕产妇死亡率呈现稳中有降的趋势，从2012年的10.7/10万降至2017年的5.7/10万，2018年出现反弹，达到11.7/10万。

北京妇幼保健院北京妇产医院院长严松彪介绍，根据对各病例的追踪分析，反弹的主要原因是高危、高龄、经产孕产妇比例明显增加，这与计划生育政策调整有所关联。“通过对比发现，北京市高危孕产妇比例从2014年的48.1%上升到2018年的68.9%；高龄孕产妇比例从2014年的9.70%上升到2018年的24.4%，其中40岁以上年龄组增长比例最大，达到40%；经产妇比例也由2014年的不足10%上升至2018年的38.7%。”

此外，孕产妇死因疾病谱也发生明显变化。与既往以心脑血管系统疾病导致的内科合并症死亡不同，近两年孕产妇死因疾病谱更加多样，包括心血管疾病、肝静脉破裂、重症胰腺炎、脑出血、恶性肿瘤、感染性疾病等，这使得孕产期保健服务管理难度大大增加。

儿童死亡控制达到发达国家水平

在儿童死亡控制方面，北京市一直领先全国，达到了发达国家水平。近年来，新生儿死亡率、婴儿死亡率，以及5岁以下儿童死亡率均呈现下降趋势，2018年分别为1.21‰、2.01‰、2.69‰。

“针对2018年孕产妇死亡率升高的现状，我们采取了多方面措施，包括加强产科高危孕妇的规范化管理，制定高危分级标准；加强对基层人员的培训，全面提升助产技能等。”严松彪表示，经过一系列努力，截至2019年8月底，北京市孕产妇死亡6例，相较去年同期的20例明显减少。

■ 焦点

协和、北医三院等将开设基层服务点

屠志涛表示，为了提高基层妇幼医疗水平，北京将开展名院、名科、名医“三名”下基层工作。

具体来说，北京市卫健委依托市级危重孕产妇抢救中心、北京妇产医院等12家单位及7家市级危重新生儿抢救中心，在有助产技术服务的15个区级妇幼保健院分别建立产科基层服务点、新生儿科基层服务点。

记者了解到，北京协和医院、北京大学第一医院、北京大学第三医院、北京大学人民医院、北京妇产医院等大医院将在区妇幼保健院设立产科基层服务点，北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院等将设立新生儿科基层服务点。

这些具有优质资源的医疗机构将通过门诊、名医（骨干）挂职、专科联盟、医联体、托管等多种方式，帮助对口区妇幼保健院加强产科建设，建立健全新生儿科（病室），加强人才培养，为基层提升孕产妇及新生儿救治能力提供有力支持。

各区母婴安全保障情况将被“打分”

根据《北京市区域母婴安全保障筑基行动方案》，北京制定了《北京市区域母婴安全保障评价指数》《北京市区域母婴安全保障责任清单》等。

屠志涛介绍，北京市卫健委将通过定量和定性指标相结合的方式，确定15项评价指标，从5个维度对指标进行分解，根据权重系数计算各评价指标得分，综合相关因素，对各区母婴安全保障情况评价出高风险、低风险、比较安全、安全、非常安全5个等级。

被评价的指标包括孕产妇死亡率、新生儿死亡率、分娩量/产科床位、院前医疗急救机构（120和999）呼叫满足率、规范开展人类辅助生殖技术服务情况等。

北京市卫健委将定期对各区、各级医疗机构落实情况和效果开展区域母婴安全保障评价，定期公布评价结果，并实行色标管理。（记者戴轩）