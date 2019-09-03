杭州4岁男孩几近失明 医生怀疑跟爱玩泥巴有关

戴上美瞳，改变眼睛的颜色，是当下流行的一种时尚。可要是眼睛的颜色真发生了改变，却是件相当可怕的事情。杭州的4岁小男孩杰杰（化名），最近左眼瞳孔莫名发白，变得跟“猫眼”差不多，但等爸爸妈妈发现带他上医院时，这只眼睛已几近失明，所幸手术后他的视力正在逐步恢复。

杰杰是个活泼好动的孩子，不过只要有好玩的，他倒也好管，不怎么让大人操心，这个暑假，他基本上都沉溺在自己的玩具世界里，天气凉快的时候也喜欢到小区公园玩玩泥巴。

临近开学的一天，爸爸吃完晚饭陪他在沙发上玩，当父子俩眼神对视的那一刻，爸爸发现了儿子不对劲，左眼瞳孔发白，再用手蒙住他的右眼，孩子因看不见而拼命抵抗。

第二天，爸爸妈妈带杰杰到杭州市一医院眼科就诊，经检查，小朋友的左眼只能看见眼前晃动的手指，几近失明，但反复问杰杰都说眼睛没什么不舒服。

再进一步检查，医生还发现杰杰左眼玻璃体腔高度混浊，眼底出现大量白色渗出物，而这种瞳孔区失去正常的黑色呈现白色的病态称为白瞳症，俗称“猫眼”，是小儿眼病中比较复杂、预后较差的一类疾病，如果诊治不及时，极有可能导致孩子视力永久损伤。

随后，市一医院葡萄膜炎专科团队的胡勇平主任、李棣主任医师、李坚博士、丁文婷博士为其做了弓蛔虫抗体检查，结果显示阳性，确诊为“眼弓蛔虫病”。

如今手术结束，杰杰的视力正在逐步恢复。

据了解，眼弓蛔虫病属于感染性葡萄膜炎的一种，常见于4~8岁的儿童，成人也有偶发，一般是单眼发病。早期表现为视力下降，逐渐发展至瞳孔发白，但因一只眼受累时能用另一只眼代偿，因此儿童对视力下降并不敏感也没能及时告知家长，因此到发现时疾病往往已到了中晚期。

而从病因来看，弓蛔虫是寄生在狗或猫肠道内的常见寄生虫，感染寄生虫的动物排泄中常含有大量虫卵。

人类若不慎摄入弓蛔虫卵，虫卵就可能在人体的肠道内孵化成幼虫，进入全身循环，当侵入到眼睛时，会引起眼弓蛔虫病，破坏眼内正常生理结构，进而导致视力下降，出现白瞳、斜视等表现，严重者会永久性失明。

李棣主任医师说，近年来，“眼弓蛔虫病”的患儿越来越多，询问病史后，大多孩子都有猫狗宠物接触或爱玩泥沙等共性。杰杰家没有养宠物，很可能是在小区公园里玩泥巴时，外界弓蛔虫血行感染累及眼部。这类损伤大多是不可逆的，所以早发现、早治疗对孩子的一生将产生重要影响。

因此，李医生提醒，家里有养宠物的，一定要注意个人卫生，特别是注意培养小朋友的卫生饮食和用眼习惯，对小宠物应按要求检疫。当发现孩子出现白瞳、眼红、眼痛等症状时，应马上到正规医院的眼科就诊。（本报记者 何丽娜 本报通讯员 张颖颖）