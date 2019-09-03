北京43万丰台居民有了“智慧家医”

医患绑定、预约就诊、医生随时数字查房、病情解读及时干预，通过签约“智慧家医”平台，丰台区43万居民享受到了全生命周期的智慧健康管理。作为丰台区首创的“互联网+家庭医生”服务模式，眼下，“智慧家医”已在丰台区23个社区卫生服务中心全面推广，从今年1月启动签约至今，全区签约居民达到43.58万人，其中重点人群28.71万人。

周二上午，家住方庄的崔德辉照例来到社区卫生服务中心，他并没有着急找大夫，而是径直走进全科门诊候诊室，先到健康自测区熟练地自查血压、血糖，随后便来到“老熟人”彭卫华医生的诊室就诊。

崔德辉今年64岁，是一名糖尿病患者。此前他签约了“智慧家医”，由彭卫华专门负责。“诊疗前手机预约，看病不用等，血压、血糖数据实时上传，每周再让彭大夫面诊一下，调整用药。彭大夫长期观测我的健康档案，有何异常及时干预、帮我防治，我的血糖现在很稳定，很安心。”

像崔德辉一样，丰台区已有43.58万人免费签约了“智慧家医”。这种“医患固定”的新型医疗服务关系，让签约居民和家庭医生团队之间形成相对固定、连续的服务关系，使得医生全面掌握居民的健康状况，居民真正拥有自己的健康顾问。

更方便贴心的是，这些“智慧家医”都是居民所在社区的医护团队，让居民真正有了“身边的医生”。“全区共有450个家庭医生团队，居民签约自由选择，专科医生、全科医生都可以，而且在这些团队中，纳入了88名二、三级医院专家，为居民提供优质的健康管理服务，让居民不出社区就能享受到优质的医疗资源。”丰台社区卫生服务管理中心主任宁锋说。

不仅诊疗方便而且服务优质，“一个以全科医生为核心的医患绑定服务团队，负责800至1000名签约居民连续性健康管理，大约每天接诊80人左右，尽可能地保证了诊疗质量。”丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩说。

截至目前，方庄社区卫生服务中心“智慧家医”已签约居民3.38万人，签约率37.6%，重点人群90%，率先实现签约居民75%首诊在社区。而在丰台全区23个社区卫生服务中心，“智慧家医”模式也在全面落实，这个模式同样也被深圳、广州等地的500余家社区卫生服务机构广泛借鉴。(记者 李瑶)