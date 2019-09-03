北京门头沟市场监管局专项检查开学季食品安全

昨天，北京青年报记者从门头沟区市场监督管理局获悉，为了保证校园及周边食品安全，门头沟区市场监管局启动了校园及周边食品专项检查。

近日，门头沟区市场监管局配合区教委，会同门头沟区卫健委、消防支队、应急管理局等单位，对八中京西校区和八中附小校园安全状况进行了联合检查。永定食药所执法人员对学校食堂的卫生环境、索证索票、进货台账、清洁消毒、有害生物防制、食品添加剂等进行了逐一检查，特别对暑期高温天气下易生虫、易腐烂、易变质的食材更换情况，食堂正式供餐前餐具的清洁消毒情况及设备设施运行情况进行了重点查验。对于发现的个别问题，执法人员当场指出并责令学校进行了立即改正。

军庄食药所则对军庄中学周边的大小超市、商店、食杂店等单位进行了监督检查，调味面制品、辣条、面筋、烘焙食品、软饮料等学生们经常会购买的食品都成了检查的重点。执法人员还对经营单位内的公示牌进行检查及完善，督促经营单位负责人落实食品安全主体责任，建立和完善食品追溯体系，保障校园周边食品安全。

据介绍，下一步，门头沟区市场监管局还将积极配合相关部门对辖区学校食堂食品安全卫生状况开展联合检查，保证广大师生就餐安全，并积极开展食品安全进校园宣传活动，提高在校师生的食品安全意识，预防食品安全事件的发生。（记者 王薇）