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第三批鼓励研发申报儿童药品清单发布

2019年09月02日10:22 来源：中国医药报

8月27日，国家卫健委、工业和信息化部、国家药监局联合发布《第三批鼓励研发申报儿童药品清单》。此次发布的清单，包括阿司匹林口服溶液剂等34种药品，涉及鼻用喷雾剂、胶囊剂、颗粒剂等11种剂型。

保障儿童基本用药需求，对于防治儿童疾病、提升儿童健康水平具有重要意义。虽然我国儿童健康和用药水平不断提高，基本用药状况逐渐改善，但儿童药品适宜剂型规格缺少、企业研发和生产动力不足等问题依然存在。新修订《药品管理法》第十六条规定：“国家采取有效措施，鼓励儿童用药品的研制和创新，支持开发符合儿童生理特征的儿童用药品新品种、剂型和规格，对儿童用药品予以优先审评审批。”此次清单的发布，旨在促进儿童用药适宜品种、剂型、规格的研发创制和申报审评，满足儿科临床用药需求。

据了解，截至目前，已有3批鼓励研发申报儿童药品清单公布，累计品种达105种。（记者康绍博）

(责编：许晓华、杨迪)


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