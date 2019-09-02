首批儿童血液病定点医院公布

近日，国家卫生健康委医政医管局印发了《关于公布第一批全国儿童血液病定点医院和恶性肿瘤（实体肿瘤）诊疗协作组的通知》。100多家医院成为第一批全国儿童血液病定点医院，同时，成立70多个儿童恶性肿瘤（实体肿瘤）诊疗协作组。

《通知》提出，组建专家组、完善医疗质量控制管理制度，加强对定点医院、诊疗协作组的质量控制、评价与管理，并建立动态调整机制，确保定点医院、诊疗协作组能力水平满足诊疗需求。同时，诊疗协作组要明确组内牵头单位和成员单位职责，完善协作制度流程，为恶性肿瘤（实体肿瘤）患儿提供全周期、连续性诊疗服务。

同期，还发布了中国工程院院士、小儿外科资深特级专家、北京儿童医院张金哲教授总结出的一套儿童肿瘤洗澡自查方法；国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院肿瘤外科主任医师王焕民，血液肿瘤中心主任医师马晓莉受邀就儿童肿瘤相关知识进行了解答。

另，国家卫生健康委办公厅公布了《关于成立国家卫生健康委儿童血液病、恶性肿瘤专家委员会的通知》。新成立的国家卫生健康委儿童血液病、恶性肿瘤专家委员会将在国家卫生健康委领导下，组织制修订儿童血液病、恶性肿瘤诊疗规范、临床路径等技术规范；开展相关培训和技术指导，实施儿童血液病、恶性肿瘤医疗质量控制、评价和考核；对儿童血液病、恶性肿瘤病例登记信息进行技术分析，提出诊疗管理政策专家意见；开展相关诊疗技术研究和新药应用、新技术评估，促进临床转化应用等。（首席记者姚常房）