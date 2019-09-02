相关医疗产品替代性强 百姓看病费用不会增加

针对中方对美第三轮关税反制清单中出现部分医疗器械产品，不免有人担心是否会增加百姓看病负担。业内权威专家8月31日对新华社记者表示，这种担忧完全没必要。

相关医疗产品成本是否增加？

针对美方再度升级加征关税行为，中方日前被迫公布了第三轮关税反制举措，坚决予以回击。其中，中方公布的反制清单二中，出现了X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪、矫形或骨折用器具、内窥镜等医疗器械产品，将自2019年12月15日12时01分起被加征5%或10%不等的关税。

对此，中国医疗器械行业协会常务副会长姜峰近日接受记者采访时说，综合分析显示，中方对上述医疗器械加征进口关税，并不意味着医院引进和消化医疗器械的成本一定会增加，不必担心会增加百姓看病费用。

费用涨不涨，先看成本增不增。姜峰介绍，此次国家虽然提高了部分自美进口医疗器械的关税，但近年来我国一直在降低欧日等国家相关产品的进口关税，比如从德国、日本、爱尔兰、瑞士等各国进口的X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪、内窥镜等医疗器械产品，都可以享受较低的税率。关税有增有减，也给代理商及医疗机构更多的选择，不见得会增加成本。

“还有一个事实需要明确，目前国内各大医院基本都保有上述医疗器械产品，加上一台医疗器械设备至少可以用5到8年，足以满足眼前的看病需求。”姜峰说，即便有医院设备到期需要更换，反制举措充分考虑了医院更改进口渠道的需求。

可替代性差的产品有何安排？

记者了解到，医疗产业是美国的优势产业，美国也是我国医疗器械第一大进口来源地。此次中方既充分考虑到反制的效果，也充分考虑到加征关税后的可替代性问题，其中医疗器械方面加税的正是部分替代性较强产品。

“对国内医疗器械企业而言，中美经贸摩擦是挑战，也是机会。”姜峰表示，近年来，我国国产医疗器械产品取得长足发展，与国外企业在产品性能和品质上的差距不断缩小，在部分高端设备上也达到可以替代进口水平，相信国内医疗器械企业趁势发力，不断迈向中高端，替代进口势头必将延续下去。

记者了解到，此次中方反制还充分考虑实际需要，对部分我国替代性差、仍需自美进口的医疗器械不加征关税，如助听器、心脏起搏器、血管支架、人造关节等，以尽最大努力减轻对人民生活的影响。

国务院关税税则委员会（税委会）已经明确表示，将应企业申请积极开展对美加征关税产品排除工作。

据新华社