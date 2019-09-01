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洗个热水澡，缓解动脉病

首都医科大学附属北京中医医院副主任医师 郭 昕

2019年09月01日08:14 来源：人民网-生命时报

　　累了一天回到家，洗个热水澡不仅能消除疲劳、改善睡眠、舒筋活血，新研究发现，洗热水澡还能缓解末梢动脉疾病症状。

　　新西兰奥塔哥大学研究发现，只需在20~30分钟的热水澡后进行轻运动，就能减轻末梢动脉疾病症状，效果与长时间中等以上强度运动相同。末梢动脉疾病主要是由于末梢血液循环受阻，导致四肢血液循环障碍引起的疾病，表现为四肢发冷、手脚冰凉且无季节性，严重者会出现间歇性跛行，行走一段距离会出现患肢乏力、疼痛，停下休息片刻后症状缓解或消失，继续行走大约相同距离，会再度出现上述情况。而洗热水澡能促进血液循环，改善末梢动脉血管缺血状态，还有助预防心脏病或中风发作。

　　洗热水澡虽有保健作用，但要科学运用才能达到事半功倍的效果。

　　1.控制水温。《千金要方》中记载：沐浴“不得大热，亦不得大冷，皆生百病。”水温过高，会令全身皮肤血管扩张，大量血液集中在皮肤表面，导致心血管缺血，引发心脏病。水温过低会导致血管收缩，引起血压升高，增加心脏负担。建议水温控制在38℃~40℃之间为宜。

　　2.过饥过饱不宜沐浴。人在饥饿时，体内热量减少，血糖降低，加之沐浴本身要消耗热量，所以，饥饿时沐浴容易因血糖过低而头晕眼花，甚至晕厥昏倒。反之，饭后人体要从全身调集一部分血液到胃肠帮助消化，此时心肌供血就会相对不足，洗澡会加重心脏缺血程度。

　　3.糖尿病患者要当心。这类患者容易出现末梢血液循环障碍，即使下肢一个很小的伤口也不能掉以轻心，绝不能贴个创可贴了事，以免造成严重后果。如果下肢有破溃，不宜洗热水澡。多数糖尿病患者会并发神经病变，末梢神经对温度及疼痛的感觉减退，不能准确判断水温是否合适，不慎烫伤时又不能及时感知到疼痛。因此，糖尿病患者洗热水澡一定要控制水温。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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