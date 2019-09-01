饮食健康有益心脏。《美国心脏协会杂志》刊登新研究发现，多吃植物性食物，少吃动物性食物有助保持心脏健康，降低心脏病、脑卒中及其他心脑血管疾病的发生风险。

研究由约翰·霍普金斯大学彭博公共卫生学院流行病学助理教授凯西·M·雷博兹博士及其小组完成，他们对“社区动脉粥样硬化风险研究”项目涉及的12168名参试者的相关数据进行了梳理分析。研究开始时，所有参试者都未患心脑血管疾病，他们平均接受了为期25年的跟踪调查。研究人员将参试者分为四类，在每类参试者中，又根据植物性和动物性食物具体摄入量，将他们归为“较高组”或“较低组”。结果发现，最大限度地坚持植物性饮食的参试者，心脑血管疾病风险和全因死亡率分别降低了19%和11%。

雷博兹博士建议，为了降低心脑血管疾病风险，应该多吃蔬菜、坚果、全麦食物、水果、豆类，并且控制动物性食物的摄入量。▲（徐 江）