热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

直觉跟着心跳走

还来源于经验、外部刺激和情绪

国家二级心理咨询师 郭 瑞

2019年09月01日08:01 来源：人民网-生命时报

“接下来怎么走呢，往左拐吧”“这个人虽然笑盈盈的，但感觉城府很深”“我总觉得今天会发生点事，果不其然，客户来找茬”……很多时候，我们内心总有个声音指导着我们判断、行事，但这只是种“感觉”，并没有经过仔细分析。这就是人们常说的“直觉”“第六感”。从心理学的角度看，直觉是一种突然发生的、强烈的、来源不明的想法、判断和偏好，是大脑无意识加工的产物，其来源主要与经验、外部刺激、情绪、生理反应有关。

直觉可能是大脑的“配对游戏”。即把现在遇到的新情况（外部刺激）和过去的记忆相匹配，根据经验对目前状况进行大致、初步的判断。但整个过程都是自动化的，我们无法意识到。例如，你可能莫名地不喜欢穿白衣服的人，对他们有负面的看法，这也许与你过去的某段负性经历“匹配”了，就下意识地抗拒，但你自己可能并不“记得”发生过什么事。还有“这个品牌的牙膏好用，新出的香皂肯定也好用”“她的眼睛像我妈妈，很亲切”等，都是在“经验”“熟悉”帮助下的快速决策。

直觉离不开情绪。字面上看，直觉是种感觉，通常你在产生直觉判断的时候也伴随着情绪。如“赶紧离开这个地方”——紧张、恐惧；“这是买入这只股票的好时机”——兴奋；“我觉得她可能会喜欢我”——愉悦、心动。那些能激发肾上腺素分泌，让人心跳加速的情境更容易诱发直觉判断。

有些学者甚至认为直觉就来源于生理反应。所谓“跟随你的心”，更像是“跟随你的心跳”。英国剑桥大学的研究者做过一个实验，他们设计了一个纸牌游戏，没有明确的规则和策略，参与者需要依赖直觉来玩。同时每个参与者都连接了一个心脏监视器和手指传感器，来测量心率和汗液分泌。结果发现，那些最终获胜的参与者都“听从”了自己的心跳，每当做决定前，他们的心跳都会加速，而我们会错把这些微妙的生理变化解释为直觉。▲

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn