“接下来怎么走呢，往左拐吧”“这个人虽然笑盈盈的，但感觉城府很深”“我总觉得今天会发生点事，果不其然，客户来找茬”……很多时候，我们内心总有个声音指导着我们判断、行事，但这只是种“感觉”，并没有经过仔细分析。这就是人们常说的“直觉”“第六感”。从心理学的角度看，直觉是一种突然发生的、强烈的、来源不明的想法、判断和偏好，是大脑无意识加工的产物，其来源主要与经验、外部刺激、情绪、生理反应有关。

直觉可能是大脑的“配对游戏”。即把现在遇到的新情况（外部刺激）和过去的记忆相匹配，根据经验对目前状况进行大致、初步的判断。但整个过程都是自动化的，我们无法意识到。例如，你可能莫名地不喜欢穿白衣服的人，对他们有负面的看法，这也许与你过去的某段负性经历“匹配”了，就下意识地抗拒，但你自己可能并不“记得”发生过什么事。还有“这个品牌的牙膏好用，新出的香皂肯定也好用”“她的眼睛像我妈妈，很亲切”等，都是在“经验”“熟悉”帮助下的快速决策。

直觉离不开情绪。字面上看，直觉是种感觉，通常你在产生直觉判断的时候也伴随着情绪。如“赶紧离开这个地方”——紧张、恐惧；“这是买入这只股票的好时机”——兴奋；“我觉得她可能会喜欢我”——愉悦、心动。那些能激发肾上腺素分泌，让人心跳加速的情境更容易诱发直觉判断。

有些学者甚至认为直觉就来源于生理反应。所谓“跟随你的心”，更像是“跟随你的心跳”。英国剑桥大学的研究者做过一个实验，他们设计了一个纸牌游戏，没有明确的规则和策略，参与者需要依赖直觉来玩。同时每个参与者都连接了一个心脏监视器和手指传感器，来测量心率和汗液分泌。结果发现，那些最终获胜的参与者都“听从”了自己的心跳，每当做决定前，他们的心跳都会加速，而我们会错把这些微妙的生理变化解释为直觉。▲