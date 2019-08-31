中医医院将建胸痛卒中双中心

为解决中医医院和基层医疗机构设备落后等问题，国家中医药管理局与中华慈善总会合作启动最新一期“慈善医疗阳光救助工程”，将帮助全国各级中医医院、基层医疗卫生机构开展胸痛、卒中双中心建设。

过去，患者出现胸痛为主的疾病，往往要先到急诊就诊，做完一系列检查，再转去心内科……这个过程可能会浪费很多宝贵的抢救时间。北京中医医院院长刘清泉透露，目前该院正在积极筹建胸痛中心。未来，只要是以胸痛症状为主的患者，会直接由医院急诊进入胸痛中心，在10分钟内完成心电图检查，20分钟内完成多学科会诊，30分钟内完成所有的诊断。被确诊为急性心肌梗死的患者，会直接送入导管室，快速开展经皮冠状动脉介入治疗。现有卒中中心则会将脑病科、心血管科、内分泌科、放射科等科室的医务人员组成专家组。当脑血管病患者进入卒中中心后，专家组会联手对患者进行评估、抢救，并快速拿出完整治疗方案。

未来，“慈善医疗阳光救助工程”将面向全国各级中医医院、基层医疗卫生机构，开展胸痛、卒中双中心建设造血式公益帮扶项目。该工程还将在中医系统帮建一批影像体检中心，帮助配备具备体检功能模式的低场核磁体检设备，以便各级中医医院能开展重大疾病的预防和早期筛查。该工程将重点考虑支持贫困地区、基础较差、设备落后的医疗机构。（刘欢）