50岁的她从不吸烟 体检查出早期肺癌

众所周知，吸烟是导致肺癌的主要原因。但从不吸烟的人群，也不见得就安全——今年50岁的郭女士从不吸烟，考虑到已经过了45岁，在体检时她加做了排查肺癌的低剂量胸部CT，结果医生在她的两边肺里面各发现一个1厘米左右的磨玻璃结节。详询病史时，医生发现，郭女士的丈夫是个老烟民，长期一起生活，她确实经常被动吸入二手烟。

考虑到磨玻璃结节也有可能是早期肺癌，医生建议郭女士手术切除治疗，但磨玻璃结节切除难度大，怎么办？广医三院心胸外科医生们采用先CT引导定位标记再行胸腔镜微创术切除，提高了手术的准确度和安全性，又达到了微创治疗的效果。

磨玻璃结节切除难度大 CT引导定位帮大忙

据广医三院心胸外科主任吴兆红介绍，郭女士两侧肺内都有磨玻璃结节，对于8毫米以下的磨玻璃结节，临床上可以采取定期复查胸部CT，了解结节生长情况，而大于8毫米的磨玻璃结节则极可能是早期肺癌，建议郭女士手术切除治疗。

过去，对于肺部磨玻璃结节的切除，外科医生非常头疼。广医三院心胸外科医师郑兴说，因为磨玻璃结节无法在术中用肉眼看到或用手去感触定位，只能凭CT检查加上手术医师经验去切除，但是这种“盲”切法除了会增加患者的手术创伤、延长手术时间、增大手术风险，还有一定的概率无法将结节切除干净，而继续观察的话又怕耽误了患者的最佳治疗时机。

如何准确、安全又有效地帮助郭女士切除可能潜在的早期肺癌风险的病灶？广医三院心胸外科医疗团队采用一种新的定位方法——在CT的引导下，医生使用穿刺定位器把肺内的结节标记出来，随后通过胸腔镜微创手术方法切除了她两侧肺内的磨玻璃结节，整个手术过程仅用了不到30分钟。病理结果显示，郭女士肺两侧磨玻璃结节是原位癌。

早期肺癌无症状 高危人群早筛查是关键

所谓的原位癌就是肺癌细胞局限于肺泡上皮细胞内，属于很早期的肺癌，这类肺癌手术治疗效果确切，手术切除肿瘤后5年生存率达99%。

早期肺癌由于肿瘤较小并且局限，患者常常无症状，等肿瘤长到一定体积或有转移才会出现咳血、胸痛、声音嘶哑等症状，因此，很多肺癌患者到了出现不舒服的时候才就医，往往已经是肺癌晚期了。

目前，对肺癌高危人群筛查、确诊后早期手术治疗是防治肺癌最有效的手段之一。吴兆红说，随着医学检查手段的进步，越来越多早期肺癌患者被发现，伴随CT引导下肺内结节穿刺定位技术的临床应用，基本上所有的早期肺癌患者均能得到精准的、快速的、安全的手术治疗，让越来越多的肺癌扼杀在早期。

吴兆红建议，40岁以上长期吸烟、有家族肺癌史、长期致癌物接触史、慢性肺部疾病等人群，应定期进行低剂量胸部CT筛查，以便早发现、早治疗。