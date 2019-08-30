男子频繁抽搐 缘为脑内长血管团

在外务工的24岁小伙吴宇（化名） 一年多来反复抽搐头痛，还被误诊为癫痫。近日，辗转回到广州就诊的他才知道，导致他频繁抽搐头痛的罪魁祸首竟是一个体积仅有0.5cm3的海绵状血管瘤。

去年7月的一个晚上，吴宇突然失去意识，四肢不断抽搐，双眼上翻，任凭家人怎么呼喊都没有反应，不过持续了2分钟后就逐渐清醒了。“类似的情况大概出现了四五次，感觉就像睡了一觉，醒来后完全没有印象了。”今年2月初，吴宇到医院就诊，被诊断为癫痫。

回到工作地后，吴宇跟往常一样在餐馆工作。6月初，正在料理食材的他突然间再次发病。“一直都有按规律服药，但是突然间的发作还是把餐馆的同事吓傻了。”同事马上将他送往医院就医。给予药物治疗后，虽然不再抽搐，但持续的头痛还是让吴宇痛苦不堪。

为寻求进一步的治疗，上个月，吴宇再次来到了广州的医院就诊。广东三九脑科医院神经外七科主任吾太华查阅患者影像检查资料后，发现其右侧海马体后部异常信号明显，考虑海绵状血管瘤并出血的可能性较大。

完善相关术前准备后，吾太华团队为患者实施了锁孔开颅深部病变切除术。术后，吴宇没有任何后遗症，将于近日康复出院。

原来，导致吴宇频繁抽搐、头痛的罪魁祸首就是这个仅有指甲盖大小的瘤子。“它并不是真正的‘脑瘤’，而是由众多薄壁静脉血管组成的海绵状异常血管团。”吾太华解释，由于这类血管管壁缺少肌层和弹力层，且血流速度较慢，容易导致血栓冲破血管腔，造成反复少量渗血。一般情况下，这种渗血可以被人体自行吸收，但血液中残留的含铁血黄素会沉积在周围正常脑组织上，扰乱大脑正常的电传导，形成异常放电，使患者突发癫痫。医生提醒，若反复癫痫发作，伴随有剧烈头痛者应尽快到医院检查，尽早排查明确病灶。