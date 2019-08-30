七旬老伯两月内暴瘦20斤 竟是肿瘤在“作祟”

俗话说“千金难买老来瘦”，但对于70岁的林伯（化名）来说，这一“瘦”却险些要了他的命。因为吞咽困难、吃不下东西，林伯在短短两个月时间内瘦了20多斤，结果竟是食管癌在“作祟”。

一道两难的选择题出现在医生和林伯家属面前：手术，林伯的身体能吃得消吗？放弃手术回家，林伯可能只有较短的生存期……好在多学科医护团队为林伯保驾护航，使他闯过了难关。记者从广州医科大学附属肿瘤医院了解到，成功完成手术的林伯如今预后良好，定期回医院复查即可。

肿瘤堵住食管两月内暴瘦20多斤

广州医科大学附属肿瘤医院胸外科综合病区主任、主任医师周明介绍，从外院转来广医肿瘤医院时，林伯的身体状况很差。他呼吸困难，因为吃不下东西，瘦得也很厉害，短短两个月时间内体重减轻了20多斤，只剩70多斤。林伯既往还有高血压、肺气肿、脑梗塞病史。

入院后完善相关检查，检查结果显示，林伯胸中下段食管有巨大肿物，考虑食管癌，伴纵隔淋巴结转移。外院病理活检提示林伯得的是食管肉瘤样瘤。

经过讨论决定，先给予林伯全静脉的营养，10天后，林伯的营养状况得到明显的改善。

“搏一搏”为生存期冒险手术

据介绍，食管肉瘤是源于间叶组织的恶性肿瘤，比较罕见，其发病率约占所有消化道肉瘤的8％，占食管肿瘤的0.5％。食管肉瘤对放化疗都不敏感，治疗手段以外科为主。

对于当时的林伯来说，想要治病救命只有手术一条路可走，如果放弃手术回家，他可能只有较短的生存期。

然而，林伯身体基础太差了，很难耐受手术，即使手术过程中一切顺利，术后恢复对他来说也是一个很大的难关。

周明教授团队与ICU、麻醉科、营养科等科室进行会诊，经过充分讨论，医护团队决定“搏一搏”为林伯做手术。家属经过充分考虑，表示愿意“搏一搏”。

5小时手术肿瘤完全切除

术中，主刀医生周明教授探查发现，林伯胸腔内食管病灶明显增粗。食管本身的直径一般为2~3厘米，而林伯的肿瘤已经长到直径10厘米左右。不但把食管全部堵完了，还侵犯到周围的器官组织。肿瘤很大，术中稍有差池，就可能伤及气管、主动脉等，对主刀医生的技术要求极高。平时三个半小时即可完成的食管癌肿物切除术+淋巴结清扫术，整整进行了5个小时。

好在手术一切顺利，手术医生小心游离，肿物完全切除。半个月后，林伯顺利出院。

年过四十五每年做一次胃镜

医生推测，林伯的发病至少已经半年。但由于他是独自一人居住，出现吞咽困难等症状时，并没重视，告知子女时，他已经吃不下东西了，此时病情已经非常严重。

周明表示，由于食管肿瘤早期症状隐匿，不易发现，患者往往出现吞咽困难症状时才去医院就诊，超过一半患者确诊时已是晚期。

需要注意的是，早期食管癌与咽炎的症状相似，有些患者会误以为得了咽炎，甚至有些人以为是胃病发作。周明提醒，出现吞咽困难，应及时去医院就医。

专家表示，想要预防食管癌，首先要有良好的饮食习惯，不要吃太烫的食物。食管黏膜很柔软，吃太烫的食物容易烫伤黏膜，久而久之，食管黏膜损伤，逐步出现不典型增生，进而癌变。辛辣刺激类食物、腌制品也不宜多吃。

研究显示，酒精对食管黏膜也有明显的刺激作用，对食管黏膜造成损害，因此也要尽量减少酒精摄入。

此外还应定期体检，以便早期发现食管癌，建议45岁以上人群，尤其是男性，每年做一次胃镜。有消化道肿瘤遗传家族史的，40岁以上每年就应做一次胃镜。