幼儿园孩子视力1.0  当心比同龄人更早近视

医学指导/广州市妇女儿童医疗中心眼科主任、主任医师项道满

开学后，不少幼儿园都会组织孩子进行体检，视力检查就是其中的一部分，有的家长得知孩子体检结果“视力不好”，第一时间会想到孩子近视了。实际上，“视力不好”并不只因为近视，对于学龄前的孩子来说，远视、斜视的比例更大。但不要以为远视和近视的预防就没有关系，远视储备是孩子今后抵抗近视的“堤坝”。眼科专家特别提醒，幼儿园孩子早早看清视力表上“1.0”并不一定是好事，这反而说明孩子可能会比同龄人更早近视。

远视储备是抵抗近视的“堤坝”

目前在幼儿园体检中，对于3~4岁的孩子，由于大部分还不会看视力表，一般只使用屈光筛查仪器对眼睛的屈光进行筛查，可以检测远视、正视还是散光，同时看看有没有斜视。而中班和以上的孩子，则使用视力表检查。

广州市妇女儿童医疗中心眼科主任、主任医师项道满指出，许多家长对于视力的认知有误区，以为孩子的“正常视力”也应该和大人一样，达到1.0。实际上，正常情况下学龄前孩子都是远视眼。

远视眼不是更应该看得到视力表的下面几行吗？项道满表示，这又是一个误区，正视眼的情况是进入眼睛的平行光线经过折射后，焦点恰好落在视网膜上；而由于儿童的眼轴比较短，进入眼睛的平行光线经过折射后，焦点落在视网膜的后方，所以远视眼同样会表现为视力不好。随着孩子生长发育，眼球变长，眼轴变长，远视度数会不断减轻，到达正视眼后，可能会继续发展为近视，孩子的视力发展会呈现出“远视-正视-近视”的趋势。

“一定量的远视储备，是抵抗近视发生的‘堤坝’。”项道满说，“有的幼儿园孩子，早早地看到了视力表的0.8、1.0，有的家长为此很高兴。实际上，过早地达到正视眼，说明孩子的远视储备提早用完了，可能会比其他孩子更早发生近视。”他举例，同为幼儿园中班的孩子，一个视力为1.0，一个为0.6，几年之后前者可能因为近视导致视力只有0.8，而后者可能仍然是正视眼状态，视力反而比前者好。

一般来说，6岁左右的孩子还会有100度左右的远视，正常情况下在七八岁的时候达到正视眼。还有一个视力速算法：将年龄乘以0.2，比如4岁的孩子，正常视力大致是0.8或稍差一些。

远视200度以上建议戴眼镜

项道满介绍，眼科门诊就诊的6岁以下儿童，不少人是因为远视度数比较高。作为预防近视的“堤坝”，远视度数稍微高一些可能会有一定好处，“为什么有的人容易近视，有的人没那么容易近视，就和远视储备有关系”。

儿童远视眼和近视眼不一样，近视一旦发生不可逆转，但对于学龄前的远视孩子来说，即使是高度远视、视力较差，但只要配上一副合适的远视眼镜，使光线能够聚焦到视网膜上、看东西清楚，随着慢慢长大，远视度数会慢慢减少，视力会向正常的方向发展。一般来说，200度以上的远视就建议佩戴远视眼镜。

但要注意的是，高度远视眼比较容易引起内斜视，也就是俗称的“斗鸡眼”，这种内斜视是调节性的，有希望仅仅通过佩戴远视眼镜来矫正眼位。如果戴眼镜3个月后还是不行，就要做手术或者配特殊的三棱眼镜。如今90%的斜视手术可以通过日间手术完成。

“有的家长会认为，孩子这么小，怎么会愿意戴眼镜呢？其实，当孩子戴上合适的眼镜后，眼前的世界清晰了，看东西会觉得很舒服，未必会像家长想象的抗拒眼镜。”

市面上的“视力训练”无法治近视

为了避免孩子的远视储备过早消耗、进入近视状态，项道满建议家长慎重使用手机、平板电脑等作为“电子保姆”，“手机、平板电脑近距离看上一个小时，相当于看电视几小时”。如果为了联系方便要给孩子配手机，也建议使用没有娱乐功能的“老人机”。

对于市面上一些商业机构推出的“视力训练”，项道满也想给家长们提个醒：“这些视力训练往往练的只是技巧或者是眼球的灵活性，孩子已经近视的屈光状态是不能变回正视的。而且，这些训练多数是室内近距离下的训练，正好犯了近视眼防控的大忌。”

真正对孩子视力有益的是自然光线，应该保证孩子每天有一两小时的户外活动时间，鼓励孩子进行羽毛球、乒乓球、放风筝等活动。对于已经读书的孩子，要利用起课间10分钟的时间休息眼睛，“一定要走出课室，或者从课室的窗户看外面远处。当人看向无限远的地方时，眼睛完全不使用调节功能，对眼睛是最好的。”他说。（伍仞）