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过度担心子女 否定责怪自己

上年纪，六个想法要放下

2019年08月30日07:50 来源：人民网-生命时报

受访专家：北京老年医院副院长 李 娟

随着年岁增长，保持健康积极的心态格外重要。近日，美国《今日心理》刊登文章，列举了老人不宜有的6个想法，北京老年医院副院长李娟对此进行解读。

不宜觉得“一切以孩子为重”。李娟表示，临床发现有近一半老人过度担心子女、儿孙，还认为自己的身体状况会成为小辈的负担。建议老人要有自我独立性，放下时刻担忧的心，“儿孙自有儿孙福”，轻松一些，双方可能都更自在。

不宜觉得“这对我来说太晚了”。有些老人的心态比实际年龄更苍老，对新事物有抵触，导致不同程度跟社会脱节。当然，有些事情对年轻人来说很简单，但老人尝试起来显得很难，年轻人不能表现出嫌弃，这样会让老人更觉恐慌。虽然手指会颤抖，记忆有减退，但老年朋友请勇敢尝试新事物，每一点进步都是一种奖励。

不宜觉得“过去才是美好的”。老人往往爱回忆过去，认为从前比现在美好，这种现象称为“回归心理”，是在寻找慰藉。儿女切不可盲目说父母“过时”“老掉牙”，这是一种伤害，正确做法是多陪父母出门走走，看看世界和新事物。现在的就是最好的，老年朋友要谨记“活在当下”。

不宜觉得“我说的话没人听了”。如果老人有这种想法，就会变得越来越沉默。年纪大了，学习力、记忆力、思维逻辑等方面是会有所下降，但岁月沉淀的经验和智慧更是一种值得分享的财富。不妨放下担忧，大胆表达，不仅能锻炼思维和口齿，还能让自己心情舒畅，变得开朗、随和，更受欢迎。

不宜觉得“我承受不了损失”。有的老年朋友会因为某件事情没做好，就否定、责怪自己，再也不敢做任何尝试，害怕失去。李娟劝告广大老人，要调整心态，晚年也有很多“可能性”，生活在于尝试，在于体验，但涉及财务等事情需与家人商量。

不宜觉得“我不中用了”。老人身体虚弱，有些慢病不是一朝一夕就能治好的，切不可因为身体不争气，就责怪自己给儿女添麻烦，充满愧疚，这样不利于身心健康，也不是儿女想要的。老人要学会接受现实，放下心理包袱，坦然从容地面对年龄和境况。“家有一老，如有一宝”，老人不妨把自己当个“宝”。(记者 高嘉悦)

(责编：李轶群、杨迪)


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