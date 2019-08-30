新学期临近，学龄孩子将重返或第一次步入校园。除了做好学习上的准备，还应注意日常卫生。近日，美国《红书》杂志刊文，盘点了校园里细菌富集的场所。提醒家长和孩子们做好防护。

课桌。在学校，孩子们大部分时间都是在课桌前度过的，课桌也就很容易积聚和藏匿细菌。因此，开学后，课桌应做好消毒工作。平时每天上课前也最好擦拭一下课桌，保证其没有污物。

电脑键盘。学校的机房，电脑键盘被很多人触摸过，如果消毒不及时，很容易成为细菌滋生集聚之地。孩子们用电脑时，最好用湿巾清洁擦拭键盘后再用。

水龙头。和自己家中不一样，学校人多且杂，大家洗手时，都会用“脏手”触碰水龙头。研究发现，水龙头、水槽中是流感病菌、沙门氏菌以及大肠杆菌的温床。一旦不小心沾染入口，很容易致病。因此，洗完手后，最好抽一张纸巾垫在手上来关闭水龙头，或用肘部关掉水龙头。

墙壁。厕所水雾或冲厕时腾起的细微颗粒，使得学校的厕所墙壁沾染了大量细菌。而墙壁可能是清洁中的“真空地带”，所以孩子们上卫生间千万不要靠墙或扶墙。

门把手。与水龙头的问题类似，学校里每个人都会触摸门把手，甚至那些不爱洗手的学生。但是，不去触摸它很难，所以大家开完门后，要仔细用肥皂或洗手液洗手。

运动器械。上体育课时共用的各种球类、垫子、器械，分布有大量的链球菌和大肠杆菌。上完体育课，一定要及时洗净双手，回家后洗澡并换洗脏衣服。

餐具托盘。孩子们在学校共同使用的餐具和托盘，如果消毒不彻底，也可能传播病菌。建议孩子们可以自带碗筷，做到专人专用。

图书馆的书籍。学校图书馆的书籍，很多孩子都翻过，手上的汗渍和细菌也会在书上留下印记，进而成为传播细菌的渠道。因此，孩子们看完书，要及时清洗双手。

饮水机。饮水机开关是学校细菌最多的地方之一。建议孩子们在校期间要勤洗手，使用饮水机前先用抗菌湿巾擦洗开关。▲（李 伟）