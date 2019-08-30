家人猝死，孩子早查心脏

近日，《美国心脏协会杂志》刊登新研究发现，有猝死家族史的儿童应接受隐性心脏病的临床筛查。

美国西北大学范伯格医学院附属芝加哥儿童医院心脏病学部研究员格雷戈里·韦布斯特博士及其研究小组对一组有猝死家族史的患者进行综合评估。在256名猝死者的419名儿童亲属中，有27%的患者确诊患病或存在不确定临床表现。39例（占9.3%）确诊患有遗传性心脏病，5.5%的患者确诊患有非遗传性心脏病。52名患者（占12.4%）临床表现不确定，其中41名患者出现异常检查结果，11人影像检查结果不确定。在39名遗传性心脏病确诊患者中，最受影响者为一级亲属的有37人（占95%）。患者成功诊断的最强预测因素是异常心电图和最近受影响亲属的一级关系。

韦布斯特表示，有猝死家族史的儿童接受心脏病诊断的比例仅为14%，建议其尽早接受心脏病筛查，防患于未然。▲（陈宗伦）