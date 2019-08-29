不爱笑，早亡风险增一倍

俗话说“一笑解千愁”，日本一项新研究发现，笑容不仅会温暖心灵，也保护了心血管。

为调查发笑频率与心血管疾病的关联性，日本山形大学医学院教授樱田香及其研究小组进行了为期5.4年的流行病学研究。参试者为1.7万名40岁以上的中老年人，其中男性约7000人，女性约1万人。研究人员首先统计参试者的身体健康状况、生活习惯、学历、婚姻状况、社会参与度等信息。随后，他们根据参试者日常大笑（指发出声音大笑）的频率将其分为“每周大笑1次以上（占82.2%）”“每月大笑1次以上（占14.5%）”和“每月大笑不足1次（占3.3%）”三组。对比分析结果显示，发笑频率低的群体中男性、吸烟者、不运动者和糖尿病患者居多。相较发笑频率最高者，最不爱笑的人全因死亡率达到1.95倍，心血管事件（患脑中风、心肌梗死、心绞痛等）的风险为1.62倍。

研究人员表示，该新研究表明“不苟言笑”或可成为导致早亡和心血管事件的危险因素。日常生活中多给自己找乐子，常常大笑有助延年益寿。 （郭桂玲）