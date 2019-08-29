国家老年医学中心、北京医院老年科主任医师 施 红 □主治医师 袁 莹

随着年龄增长，老人逐渐出现视力听力下降、体力变差、行动迟缓、理解能力降低、与他人交流困难等现象，这些不是大家所认识的“疾病”，不能仅靠“住院”及“药物”解决，却切实困扰着老人的健康，影响生活质量。

老年医学的目的就是防止过早衰老，干预老年疾病，为老人提供充分的社会照顾，维持身心健康，促进健康长寿。那如何识别老人的健康问题呢？这就需要老年综合评估，它既是老年医学的核心技术，也是其精髓所在。

老年综合评估是采用多种手段，对体弱多病的老人进行全面的评估，内容包括现有疾病情况、活动及体能状况、认知理解能力、是否有情绪精神问题、家庭状况、与社会的交流情况等。详细分析评估结果后，制定相应的干预计划，最大限度地提高老人的功能水平和生活质量，帮助他们重新融入家庭及社会生活中。

虽然老年综合评估可帮助老人及时发现一些健康问题，但并不是所有老人都需要进行。那么，哪些老人能从中受益呢？年龄超过75岁且患有身心疾病、独自居住缺乏社会帮助及他人照顾、入住医疗及养老机构、日常生活能力下降、患有很多慢性疾病、病情波动时出现特定健康问题的老人，均需要进行老年综合评估。不过，患有严重疾病（如急危重症、疾病晚期、重度痴呆、日常生活完全无法自理）或相对健康的老人，并不属于老年综合评估的适宜对象。

进行评估后，由多学科人员组成的团队会组织讨论，确定当前影响患者健康和生活质量的主要问题，如果评估结果提示有合并跌倒高风险、活动能力明显下降、焦虑抑郁谵妄、营养不良、认知减退、尿便失禁、衰弱或肌少症等，下一步需制定全面及个体化的干预和治疗，如调整饮食药物、制定躯体和心理康复计划、改善居家环境等。