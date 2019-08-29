荷兰一项新研究发现，晚生晚育也有意想不到的优势。

新研究由阿姆斯特丹自由大学和乌得勒支大学等荷兰多所大学的研究人员合作完成，涉及超过3.2万名儿童。通过让这些10~12岁儿童的父母（母亲生育时年龄在16~48岁之间，父亲生育时年龄在17~68岁之间）和老师填写调查问卷，对晚生晚育和子女行为之间的关系进行分析。调查问卷反映出儿童可能存在的问题行为，既包括内部问题行为（如患有抑郁症或焦虑症），也包括外部问题行为（如有攻击他人的倾向）。结果发现，相较那些比较年轻时就生育的父母，生育时年龄较大的父母让子女表现出较少行为问题的可能性更高。

研究负责人、乌得勒支大学统计学研究员玛丽勒·桑德凡·兹维恩堡指出，年龄较大的父母在经济上更稳定，资源更多，教育程度往往更高，对孩子也更有耐心，更可能“晓之以理，动之以情”，孩子成长环境相对更健康。相比之下，年轻父母往往更容易冲动，不但其行为容易被孩子模仿，还会让孩子产生不安全感。（陈 希 编译）