每年新发癌症病例380万 防癌控癌我们还能做什么

专家提示

每年新发癌症病例约380万，死亡人数约229万，总体癌症发病率平均每年上升3.9%左右，发病率及死亡率呈现逐年上升趋势。癌症已成为我国四大慢性病之一，严重影响我国人民健康。

最新发布的健康中国行动将癌症防治行动列入防控重大疾病板块，列出遏制癌症发生率快速增长势头、提高生存率的相关建议和举措。

中国医学科学院肿瘤医院副院长王绿化表示，肿瘤防治以往多是专业领域在重视，本次提出癌症防治行动代表政府的重视，出台了系统化顶层设计，明确了个人、家庭、社会、政府协同推进的实际行动，是我国进行癌症防治的路线图和施工图。

关口前移 推动尽早防癌控癌

抗癌药零关税、医保谈判、加快新药审批、加入基本药物目录……近年来，为了让患者用得起抗癌药物，国家有关部门打出“天价药”降价组合拳，不断加大对抗癌药相关政策改革力度，保障癌症患者的健康。

从影响健康因素的前端入手，推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，从注重“治已病”向注重“治未病”转变是健康中国行动的一大亮点，癌症防治行动同样着眼于预防，努力使每个人都能够了解癌症防治必备的核心健康知识与技能，把“每个人是自己健康第一责任人”的理念落到实处。

《国务院关于实施健康中国行动的意见》指出，倡导积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。有序扩大癌症筛查范围。王绿化表示，这种转变说明党和政府已经开始重视全生命周期的肿瘤防控。

预防为主 齐促早筛早诊早治

“密切关注癌症危险信号”“普遍开展癌症机会性筛查”……面对严峻的局势，此次健康中国行动针对癌症预防、早期筛查及早诊早治等方面给出有关建议。

世界卫生组织认为癌症是一种生活方式疾病，三分之一的癌症完全可以预防。吸烟、肥胖、缺少运动、不合理膳食习惯、酗酒、压力、心理紧张等都是癌症发生的危险因素。

“戒烟限酒、平衡膳食、适量运动、心情舒畅可以有效降低癌症的发生率。”中国医学科学院肿瘤医院综合科副主任医师边志民说。要尽早关注癌症预防，从小养成健康的生活方式，避免接触烟草、酒精等致癌因素，降低癌症的发生风险。

许多人觉得，癌症在发病早期缺乏明显的表征，导致发现患癌时已是中晚期，错过了治疗的最佳时期。事实上，目前的技术手段可以通过筛查早期发现大部分的常见癌症，而三分之一的癌症可以通过早期发现得到根治。早诊早治是提高癌症生存率的关键。

如何提高早诊早治率？健康中国行动提出倡议，个人应定期进行防癌体检。中国医学科学院肿瘤医院防癌科副主任张凯表示，防癌体检是在癌症风险评估的基础上，针对常见癌症进行的身体检查，其目的是让群众知晓自身患癌风险，发现早期癌症或癌前病变，进行早期干预。

“在我国主要发病癌症包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、食管癌、宫颈癌、前列腺癌等。前6种癌症的发病率约占所有肿瘤的70%，死亡占比也接近80%。”张凯表示，50岁以上的人群是绝大多数恶性肿瘤的重点目标，应首先对这些主要发病癌症进行定期筛查，提高早诊早治率。（据新华社）（作者王秉阳 黄 筱）