三成初一新生不会系鞋带 问题出在哪儿

8月27日，在浙江杭州采荷中学新生军训现场，初一新生们比赛系鞋带。原本以为，对于10多岁的孩子来说，这是一件很简单的事，哪知道，竟有三成学生不会。好多孩子怎么都无法把解下的鞋带正确地穿回鞋帮的小孔内，不少孩子竟主动提着鞋子找老师求助，真是让人大跌眼镜。（8月28日《钱江晚报》）

系鞋带，为何会难倒了很多孩子？问题出在小孩，根子还在家长。孩子们其实不是学不会，而是根本没学过——家长或者出于方便等因素的考量，给孩子选择没有鞋带的鞋子，或者对于系鞋带之类的小事平时都习惯性地“代劳”了，从而导致孩子失去了学习系鞋带的机会。

一桩小事，背后折射了劳动教育缺失这个大问题，值得引发深思。

“孩子学习负担那么重，哪有时间做家务？”提起让孩子多参加劳动，很多家长都会发出类似的感慨。很多人虽然认同家长的责任不可或缺，但他们并未意识到，家庭应当承担起孩子劳动教育的主要责任，发挥主要作用。孩子要不要参加劳动，很多时候并不是缺乏时间，其实往往是观念问题。

据媒体调查显示，一部分孩子能够在家长督促下从事刷碗、扫地、收拾房间、倒垃圾、洗小件衣物等家务劳动，但多数孩子的家务劳动主动性不足。究其原因，并非都是孩子的责任。目前，青少年的父母主要为“70后”或“80后”，独生子女居多，大多从小就缺乏家务劳动的意识和经验，常常由老人或阿姨代劳，不少家庭热爱劳动、主动劳动的家风家教本身就缺乏传承。

父母是孩子的第一任老师，孩子生活技能水平差，追根溯源与家长重学业、轻生活技能有关。迫于学业压力，家长常常拼命给孩子报培训班，学越来越多的文化课知识，但孩子参加家务劳动却出现不同程度的缺失，甚至基本上由家长包办，导致不少孩子过着“饭来张口，衣来伸手”的日子，变成了生活的“低能儿”。

家长固然需要学会适当放手，学校的劳动教育同样亟待改进。在应试教育的大氛围中，教育价值取向存在“唯分数论”倾向，重纸面考试，轻生活技能。作为教育者，部分教师对劳动教育的认识也仅仅停留在劳动技能层面，认为不能挤占正课时间，做一些清洁扫除等即可，缺乏对劳动成果珍惜、劳动价值体悟等精神层面的分享、引领乃至内化。在这样的情形下，劳动教育怎能不被淡化、弱化？

从这个意义上讲，杭州采荷中学的系鞋带比赛，可谓别开生面，值得借鉴。尤其难能可贵的是，这样的比赛并非只是一个对外宣传的“噱头”，该校后续会重视学生在洗衣烹饪、教室值日、社区服务等方面的基本劳动技能的培养，系统地对包括叠衣服、叠被子、洗衣服、烹饪等在内的劳动技能进行考核。

学校开展劳动养成教育是立德树人的重要环节，符合国家对教育改革、全面发展素质教育的要求。学生的劳动水平和学习成绩的高低没有直接关系，但是劳动可以为学生带来很多不可思议的正面影响。加强劳动教育，坚持“五育”并举，通过劳动体验，让孩子懂得劳动的好处，发自内心地爱上劳动，好好补上劳动教育这一课，实乃当务之急。漫画/陈彬